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驚！富邦人壽業務借名查個資 不只1111受害

中職／悍將陳仕朋暫下二軍 很快再回先發輪值

2018-03-30 22:35中央社 新北30日電

中華職棒富邦悍將投手陳仕朋昨天先發投2.1局狂失6分退場，今天下放二軍，不過總教練葉君璋仍對陳仕朋有信心，並預告陳仕朋很快就會回到一軍先發。

富邦悍將昨天與Lamigo桃猿隊交手，投手群無法壓制桃猿隊打線，狂失16分，先發投手陳仕朋投2.1局，被敲7支安打，狂失6分（5分自責分）退場，導致牛棚後續動用5名投手上陣。

陳仕朋表示，昨天先發其實不如去年初登板緊張，前一晚還睡得著，但他提到昨天一開賽就感覺到投球節奏與熱身賽時不同，球都沒有投到捕手要的位置，加上壘上有人時，投球節奏變慢，讓打者容易掌握、打到球。

今年首度先發狀況不理想，隊友林哲瑄、林宥穎、陳品捷賽後也特別邀陳仕朋吃宵夜、聊天，陳仕朋透露，有時候比賽隔天還會在想前一天投不好，他趁機向學長請教如何調適心情，學長告訴他，「這場比賽投不好就忘掉，畢竟球季還很長。」

儘管陳仕朋今天被球隊下放二軍，葉君璋仍對陳仕朋有不錯的評價，葉君璋表示，由於昨天比賽動用太多牛棚投手，需要調更多投手上一軍，因此先將陳仕朋降至二軍，應該很快就會回來先發。

葉君璋預告，3月31日、4月1日比賽將分別由羅力、伍鐸先發，下週本土投手除了陳鴻文先發外，也會在黃亦志或林政賢之中擇一先發。

不過，富邦投手黃勝雄昨天第8局登板中繼，被敲2安，沒有解決任何打者退場，失4分（3分自責分），令葉君璋相當擔憂。

葉君璋表示，黃勝雄手肘有骨刺，投球沒辦法百分之百出力，因此先降二軍、再看狀況，若骨刺仍會影響投球，不排除要開刀。

葉君璋牛棚黃勝雄陳仕朋

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