今年MOD轉播世足賽 攜手運彩瘋世足

2018-03-30 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



二○一八年世界盃足球賽即將登場，今年由中華電信MOD平台全程轉播六十四場賽事，並首次與台灣運彩異業結合，共同推廣世足賽。運彩在世足賽期間將提供廿四小時服務，與中華電信合作推出最大獎為賓士汽車的抽獎活動，運彩每筆銷售的百分之十都將挹注政府運動發展基金，促進國家體育發展。

台灣運彩總經理林博泰說，世足賽不但非常精彩，不少足球選手都是大帥哥，讓世足賽除了原有球迷外，還多了很多女性球迷，堪稱今夏地表最吸睛的體育盛事。上一屆世足賽，運彩原本預估銷售業績是十億元，結果創造了廿四億元的成績；今年世足賽目標業績卅三億元，樂觀期待可以衝上四十億元。

林博泰表示，今年世足賽運彩提供六十四場全玩法，可以賽前投注、場中投注，讓分、大小等玩法，還有廿四項冠軍及特別玩法，包括「冠軍球隊是否為首次贏得世界盃」、「進球最多球隊」、「最快進球時間」等新增玩法。

2018年世界盃足球賽倒數76天，預計6月14日將於俄羅斯登場，中華電信日前宣布，MOD平台成為台灣地區唯一64場全賽事Live轉播，首度獨家20場4K LIVE轉播，並提供多螢服務。

中華電信董事長鄭優今天在記者會上表示，MOD在3月27日正式突破170萬戶，躍升為全台最大影視平台，希望透過世足賽轉播超越200萬戶。