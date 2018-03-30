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日職／陽岱鋼扛巨人先鋒 大聯盟台將掛零

2018-03-30 00:03聯合報 記者婁靖平／綜合報導

陽岱鋼。 圖／取自讀賣巨人隊臺灣粉絲團
陽岱鋼。 圖／取自讀賣巨人隊臺灣粉絲團
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美國大聯盟、日本職棒新球季今天開打，大聯盟沒有台灣球員進入開季名單，日職則有巨人隊陽岱鋼、羅德隊李杜軒及西武隊吳念庭隨一軍出賽。

台灣時間今天下午五時，巨人在東京巨蛋主場迎戰阪神隊，陽岱鋼將擔任「開路先鋒」，先發守右外野，吳念庭及李杜軒的先發機率不大。李杜軒角色以代打為主，被視為「工具人」的吳念庭，也要隨時待命頂替。

陽岱鋼季前熱身賽出賽十四場，卅九個打數擊出十四支安打、兩支全壘打、打擊率三成五九，他目前在日職已累積九十支全壘打，今年要挑戰百轟里程碑。

在日職奮戰的台灣球員，還有巨人廖任磊、阪神呂彥青、歐力士隊張奕、西武郭俊麟、羅德陳冠宇、樂天隊宋家豪，新球季都從二軍出發。

鈴木一朗（左二）。 （美聯社）
鈴木一朗（左二）。 （美聯社）
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而今年轉戰韓職ＮＣ恐龍隊的左投王維中，今天下午五時三十分將再度登板先發，對手是樂天巨人隊。王維中在廿四日初登板，對ＬＧ雙子隊先發投七局、被敲六安、失一分，拿到韓職生涯首勝。

大聯盟部分，效力馬林魚隊的陳偉殷，因左手肘韌帶撕裂傷勢影響，被放進十天傷兵名單，預估五月才能歸隊；自二○○八年到去年為止，連續十年有台灣球員留在大聯盟開季名單，紀錄今年中止。

備受矚目的「投打二刀流」日籍球星大谷翔平，將在四月二日對運動家隊先發投球，天使隊今天開幕戰〈台灣時間凌晨四時〉，他有機會上場打擊。

此外，台灣時間今天上午十時，水手隊在主場迎戰印地安人隊，四十四歲日籍老將鈴木一朗，將擔任先發左外野手、打第九棒。

李杜軒陽岱鋼吳念庭王維中陳偉殷

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