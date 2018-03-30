日職／一軍開季名單 3台將入列

2018-03-30 00:57 中央社 台北29日綜合報導



日本職棒例行賽明天開打，除了旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼確定開幕戰先發對戰阪神虎隊外，台灣旅日野手羅德隊李杜軒、西武隊吳念庭都被球隊放入開季名單。

陽岱鋼官辦熱身賽表現亮眼，總計14場出賽，39打數敲出14支安打，包括2發全壘打，打擊率3成59，確定明天開幕戰先發打第一棒、守中外野，將對戰阪神虎隊。

除了陽岱鋼外，吳念庭也被放入開季名單，2016年遭軟銀釋出的李杜軒，今年通過羅德隊入團測試，加入羅德隊，也被球隊列入開季名單。