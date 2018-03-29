親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

學測5萬人不到40級分 李家同：補救教學喊假的！

中職／賽格威又被打爆 兄弟追至一分差仍吞敗

2018-03-29 21:59聯合報 記者婁靖平╱即時報導

統一獅第一棒羅國龍單場三支三。記者黃仲裕／攝影
統一獅第一棒羅國龍單場三支三。記者黃仲裕／攝影
分享
今年轉隊到中信兄弟隊的賽格威，今晚又被對手「KO」，對上2015年的老東家統一獅隊，投4.2局、被敲10安，失7分都是責失，獅隊終場以9：8獲勝，賽格威開季2連敗。

獅隊在2局上打了一輪，郭阜林先獲保送，唐肇廷、高志綱安打先拿分，隨後羅國龍安打送進兩分，吳桀睿補上兩分砲。

賽格威在5局上再遇亂流，被郭阜林擊出二壘打，黃恩賜及代打陳重羽也接連敲安，獅隊再下兩城，賽格威也提前退場。

2015年效力獅隊時，賽格威譯名為「銳克」，投14場、兩場先發，戰績2勝3敗、防禦率6.16，2016年投效猿隊後改名，去年投出16勝5敗、防禦率4.20的好表現。

本季開幕戰，賽格威對猿隊先發，只投了4局，被擊出8支安打、1支全壘打、失5分都是自責，承擔敗投，今晚仍無法撐過5局，再吞敗投。

獅隊6、7局再各靠兩安搶分，兄弟在2局下以彭政閔、蘇緯達、曾陶鎔安打拿兩分，5局下王威晨二壘打、周思齊安打加獅隊守備失誤扳回兩分。

9局下兄弟反撲，曾陶鎔、吳明鴻、林書逸安打、暴投及王威晨內野滾地球、陳子豪安打再追兩分，獅隊換下投手王鏡銘，由邱浩鈞接手，再被周思齊擊出安打，之後守備又發生失誤，兄弟追到1分差。

獅隊新洋投瑞安首度亮相，投6局被擊出8支安打、投出5次三振，失4分、兩分責失，拿下本季首勝。

中信先發投手賽格威。記者黃仲裕／攝影
中信先發投手賽格威。記者黃仲裕／攝影
分享

賽格威曾陶鎔

相關新聞

中職觀察眼／球場植草學問大 陽光照不到有死角

2018-03-29 20:08

中職／陳品捷春訓晚起步 早晚特訓趕上開季

2018-03-29 20:47

中職／陳鴻文轉戰富邦後 30日首度先發

2018-03-29 18:06

中職／林智勝二軍開轟 對統一獅隊單場雙響

2018-03-29 16:34

中職／葉總提點小動作 林煜清狀況近3年來最好

2018-03-29 19:36

日職／吳念庭首進開季名單 李杜軒獲重用返一軍

2018-03-29 14:43

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

中職／找回史博威換尼克斯？ 洪一中：不知道

2018-03-29 21:03

中職／改打開路先鋒 富邦悍將陳品捷平常心

2018-03-29 19:53

中職／首轟還沒出爐不急 高國輝目標全壘打王

2018-03-29 19:04

中職／布魯斯預計下周返輪值 伍鐸投1休4再上

2018-03-29 18:15

世界盃少棒／台南爭取主辦 賴清德親自代言

2018-03-29 13:16

中職／老象帶小象 周思齊雙響宰獅

2018-03-29 00:41

中職／少五虎沒差 兄弟主場開幕戰票房勝悍將

2018-03-29 00:41

中職／啦啦隊全富武莊 Fubon Angels開幕亮眼

2018-03-28 23:05

中職／周思齊雙響砲屠獅 中信主場喜迎首勝

2018-03-28 21:50

圖輯／中職周思齊雙響炮 中信6:3大勝統一

2018-03-28 21:39

中職／宇宙人熱力開球 球迷HIGH翻天

2018-03-28 20:28

中職／周思齊陽春炮 五局結束雙方平手

2018-03-28 20:27

中職／球迷荷包失守 悍將商品賣破250萬

2018-03-28 20:22

中職／悍將推陳仕朋先發 和猿隊王溢正土投對決

2018-03-28 17:27

中職／選秀落榜生又如何 吳桀睿英雄不怕出身低

2018-03-27 21:58

日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬

2018-03-26 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07

季前分析／富邦拚首冠 球星調度是最大考驗

2018-03-23 07:00

季前分析／多年不知冠軍滋味 獅子軍要逆境突圍

2018-03-22 07:00

季前分析／中信新秀打天下 養成重於戰績

2018-03-21 07:00

日職／曾獲一朗好評 混血王子搶進開幕戰先發

2018-03-20 07:00

季前分析／桃猿劍指二連霸 關鍵人物是三洋投

2018-03-20 07:00

日職／大膽釋出村田修一 巨人豪賭岡本和真

2018-03-19 07:00

中職／日投顯學成過去式 眾多好手讓人回憶

2018-03-15 07:00

日職／只打桃猿又住院 清宮跟大谷翔平比慘

2018-03-14 07:00

中職／一朗快樂回水手 台灣老將何時能有春天？

2018-03-14 07:00

HBL實在好夯 行銷可供高中棒球聯賽借鏡

2018-03-13 07:00

日職／旅美回歸熱 B段班期待複製黑田旋風

2018-03-12 07:00

中職／洪一中養兵有一套 猿隊常保競爭力關鍵

2018-03-07 07:00

日職／上原回巨人漸明朗 42歲雜草魂重現日本

2018-03-06 07:00

日職／韓職洋砲轉戰日本 伍茲最成功

2018-03-05 07:00
看更多

熱門文章

遭女主播指控性騷擾 球評李亦伸：我是被害人

2018-03-29 14:14

NBA／湯瑪斯動刀提前報銷 湖人有意談續約

2018-03-29 09:04

NBA／詹姆斯飆41分捕蜂 踢館喬丹主場還平紀錄

2018-03-29 10:32

NBA／灰狼唐斯飆56分 創俠客後最年輕紀錄

2018-03-29 12:04

中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018-03-29 07:00

NBA／喬丹老闆事業有成 資產一年增加百億

2018-03-29 19:05

NBA／優異身體素質高續航力 詹皇創多項新紀錄

2018-03-29 19:05

MLB／非完全體仍扛先發 水手教頭：一朗懂比賽

2018-03-29 09:40

NBA／年度MVP競爭激烈 詹姆斯：我會投自己

2018-03-29 09:44

中職／少五虎沒差 兄弟主場開幕戰票房勝悍將

2018-03-29 00:41

NBA／76人退尼克奪8連勝 前一次艾佛森還在打

2018-03-29 11:02

NBA／布朗0.3秒致命三分球 塞爾蒂克逆轉爵士

2018-03-29 13:14

NBA／華克榮登黃蜂得分王 喬丹：巨大成就

2018-03-29 15:05

NBA／拓荒者不敵灰熊 勇士鎖定西區前兩名

2018-03-29 19:09

中職／啦啦隊全富武莊 Fubon Angels開幕亮眼

2018-03-28 23:05

MLB／本季可完成紀錄 普荷斯3千安「零難度」

2018-03-29 08:07

日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00

NBA／里拉德缺陣麥凱倫飆42分 拓荒者仍輸灰熊

2018-03-29 13:20

MLB／賈吉對抗二年級症候群 史丹頓給建言

2018-03-29 10:02

WSBL／拚到手骨折 劉君儀淚崩：盡力了

2018-03-28 22:57

MLB／春訓慘兮兮 今日美國仍押大谷奪新人王

2018-03-29 08:08

中職／老象帶小象 周思齊雙響宰獅

2018-03-29 00:41

日職／吳念庭首進開季名單 李杜軒獲重用返一軍

2018-03-29 14:43

MLB開幕戰全面啟動 30隊先發投手對戰表

2018-03-29 12:35

MLB／洋基首戰先發 二棒賈吉三棒史丹頓連線

2018-03-29 16:50

UBA／交大倪學恩 兼顧學業走與哥哥不同籃球路

2018-03-28 23:00

MLB／布萊恩提議延長賽比開轟 麻吉瑞佐打槍

2018-03-29 09:18

中職／林智勝二軍開轟 對統一獅隊單場雙響

2018-03-29 16:34

NBA／韋德賞詹皇雙鍋 可能是麻吉最後對決？

2018-03-29 00:41

MLB／怪奇受傷再一樁 皇家鐵捕搬行李扭傷左膝

2018-03-29 07:10

MLB／一朗腳傷沒問題 5年來首度扛開幕戰先發

2018-03-29 08:56

NBA／第四節轟垮太陽防線 快艇迎接3連勝

2018-03-29 15:02

中職觀察眼／球場植草學問大 陽光照不到有死角

2018-03-29 20:08

邁阿密女網／擊敗偶像大威 柯林斯續寫黑馬傳奇

2018-03-29 11:34

中職／葉總提點小動作 林煜清狀況近3年來最好

2018-03-29 19:36

SBL／首輪尬達欣 富邦許晉哲先收一敗

2018-03-29 00:41

中職／找回史博威換尼克斯？ 洪一中：不知道

2018-03-29 21:03

中職／陳鴻文轉戰富邦後 30日首度先發

2018-03-29 18:06

中職／賽格威又被打爆 兄弟追至一分差仍吞敗

2018-03-29 21:59

WSBL／壓哨絕殺 國泰15分大逆轉封后

2018-03-29 00:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top