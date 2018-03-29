中職／賽格威又被打爆 兄弟追至一分差仍吞敗

2018-03-29 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



統一獅第一棒羅國龍單場三支三。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 今年轉隊到中信兄弟隊的賽格威，今晚又被對手「KO」，對上2015年的老東家統一獅隊，投4.2局、被敲10安，失7分都是責失，獅隊終場以9：8獲勝，賽格威開季2連敗。

獅隊在2局上打了一輪，郭阜林先獲保送，唐肇廷、高志綱安打先拿分，隨後羅國龍安打送進兩分，吳桀睿補上兩分砲。

賽格威在5局上再遇亂流，被郭阜林擊出二壘打，黃恩賜及代打陳重羽也接連敲安，獅隊再下兩城，賽格威也提前退場。

2015年效力獅隊時，賽格威譯名為「銳克」，投14場、兩場先發，戰績2勝3敗、防禦率6.16，2016年投效猿隊後改名，去年投出16勝5敗、防禦率4.20的好表現。

本季開幕戰，賽格威對猿隊先發，只投了4局，被擊出8支安打、1支全壘打、失5分都是自責，承擔敗投，今晚仍無法撐過5局，再吞敗投。

獅隊6、7局再各靠兩安搶分，兄弟在2局下以彭政閔、蘇緯達、曾陶鎔安打拿兩分，5局下王威晨二壘打、周思齊安打加獅隊守備失誤扳回兩分。

9局下兄弟反撲，曾陶鎔、吳明鴻、林書逸安打、暴投及王威晨內野滾地球、陳子豪安打再追兩分，獅隊換下投手王鏡銘，由邱浩鈞接手，再被周思齊擊出安打，之後守備又發生失誤，兄弟追到1分差。

獅隊新洋投瑞安首度亮相，投6局被擊出8支安打、投出5次三振，失4分、兩分責失，拿下本季首勝。