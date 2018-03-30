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看新莊改造再看天母球場 台北市是職棒沙漠？

2018-03-30 07:00Dennis

中華職棒終於開打嘍！雖然中職今年仍是以四隊模式開打，但隨著富邦悍將全新主場開幕戰後，相信不僅令球迷們對於入場觀戰有了全新體驗，更是為整體職棒環境看球水平升級至另一等級。

早在上周富邦悍將就對外開放自己位於新莊球場改造成果，從嶄新的球員休息室，再到全新規劃的觀眾席與販賣部，還有最令球迷感到貼心的明亮盥洗室，可以看出富邦悍將對於球團球場規劃與球迷觀賽體驗有著與過去不同的思維。而隨著新莊主場開幕戰過後，大多親身體驗過該球場的球迷對於富邦悍將的用心，都持著肯定的態度。

其實自從Lamigo入主桃園球場以來，球迷對於買票入場觀賽開始有了劃時代性的改變與思維，就如當年信義區影城開幕後，民眾對於電影院的要求開始有不同的體驗相同，而這次富邦跟進並大舉改造老舊的硬體設施，相信會引領中職整體的看球環境繼續向更高的水平邁進。

悍將隊改造新莊球場，連廁所都是「五星級」。 報系資料照
悍將隊改造新莊球場，連廁所都是「五星級」。 報系資料照
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然而中職走到了29季，終於在觀賽體驗上開始與世界潮流漸漸接軌，如果不是有礙於原本球場硬體結構設計不良的問題，相信球團更能為入場買票的球迷作出更大幅度的升級。另外，在屬地主義方面，中職也漸漸的與地方民眾開始出現更緊密的結合。直到目前，台灣島內的6大都會區，4支球團早已心有所屬，並積極的拓廣自己與地方的融合，但是其中最大的兩個都會區，台北市與高雄如今都乏人問津，始終沒有球團入駐，在外國人的眼中看來，其實是很匪夷所思的，尤其是身為台灣首善之都的台北市。

台北市是台灣島內最大的城市且人口最密集的城市，同時又掌握島內政治與經濟的命脈，很難想像如此重要的一座城市在職業運動版圖上是毫無建樹的，更何況棒球是台灣的國球，但職棒似乎對於這座城市有著如同極磁鐵般的互相排斥。

天母球場雖經常舉辦職棒，但由於無職棒隊進駐，場地不見太多改善。 報系資料照
天母球場雖經常舉辦職棒，但由於無職棒隊進駐，場地不見太多改善。 報系資料照
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也許很多人會認為，台北人對於棒球的熱情好像沒有外縣市的來的那麼多，可是每次回台體驗職棒時，在桃園球場裡不乏見到許多從台北驅車前往看球的球迷。所以僅能說，台北市長目前有太多政務與政治口水要處理，有沒有職棒，對於未來連任的選票應該不會有太大的影響，因此台北市的球迷們未來想要支持職棒，除非必須忍受殘破且老舊的天母球場，要不然只好長途跋涉的前往外縣市。

過去兄弟象時期雖然打著全台主場的名號，但應該是最有機會以台北市為家的球隊，只可惜當時的球團主事者無意認養球場，再加上台北市也沒有一座像樣的球場可供球團使用。如今，台北大巨蛋竣工日期仍舊是未知數，未來就算完工，球場的經營權仍舊是在財團的掌握之中。所以除非該財團有意組一支職棒隊，並已該球場為主場。要不然，台北市民未來想要一支球隊入駐，就連最基本的硬體設施都無法提供，更不用說其他的相關資源。

位於台北市大巨蛋棒球場復工遙遙無期。 報系資料照
位於台北市大巨蛋棒球場復工遙遙無期。 報系資料照
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但話說回來，台北市是否要有一支職棒隊伍？因為，過去長年在桃猿隊的經營下，許多住在台北市的民眾已經漸漸成為Lamigo的鐵粉，現在又有富邦悍將在鄰近的新北市砸重金升級新莊球場的看球環境，又再次瓜分不少台北市球迷，相信不久的將來，就算有球團願意以台北市為居，想要挽回已流失的球迷，其難度之高可以想像。喪失掉台北市這塊資源最豐厚的大餅，相信對於中職未來的發展絕對是毫無益處，應該也不是台北球迷們所樂見。

認養電影

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

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