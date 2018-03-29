中職／電視轉播大戰 小心球迷流失

2018年中華職棒新賽季已於上週開始，富邦悍將原本延續義大與緯來體育台的轉播合約到期，改由Win TV播出。去年Lamigo轉由Eleven Sports轉播，加上Fox體育台轉播統一獅，及緯來體育台轉播中信兄弟，今年首度四隊主場出現在不同電視頻道。

中華職棒目前四隊分別由Win TV、Eleven Sports、緯來體育台及FOX體育台轉播，是有史以來最首次各隊都不同。 擷圖自官方網站 分享 facebook

職棒成立初期，電視台對於需要佔據長時間的比賽轉播興趣缺缺，從中視的1.5小時職棒看中視，後來台視的D-LIVE，到華視的周六LIVE，都沒有播出完整球季賽事。1992年是首度有有線電視台進軍職棒，年代電視台開始錄影轉播比賽，亦曾與衛視中文台合作LIVE轉播冠軍賽。年代後來陸續成立飛梭棒球台及無線歡樂台(後改為TVIS)轉播職棒，但並非場場直播，當時還有球團質疑直播造成票房下滑。

1995年是中職轉播出現最大變動的一年，當時針對1997年至1999年的轉播權招標，最終由尚未成立的緯來體育台取得轉播權。此舉造成俊國熊隊與其他球隊不合因而轉賣，還讓年代集團成立台灣大聯盟對打。雖然TVIS未能取得續約，但同年季末仍開始場場LIVE轉播比賽。1997年至2002年，兩聯盟分庭抗禮，緯來轉播中華職棒，年代則轉播台灣大聯盟，同時可能有三台在轉播職棒不同賽事。2003年兩聯盟合併後，緯來與年代共同轉播比賽兩年。

2005年ESPN有意爭取職棒轉播權，當時雖然價高卻不被接受，僅有興農牛隊決定自售轉播權給他們。這樣的舉動，當時讓球迷罵聲連連，年代更因此決定退出職棒轉播。然而緯來雖然一度邀約ESPN共同轉播，最終基於賽事及成本考量，ESPN僅播出兩場比賽即作罷。因此2005年至2013年，全數賽是皆由緯來獨家轉播。

2014年則為中職轉播另一個轉捩點，跨國集團MP & Silva取得轉播權，首度採用製播分離模式，由民視負責錄製，博斯運動網負責轉播，當年並成立CPBL TV官方網路平台。但由於博斯的市佔率比較差，還有許多第四台系統是付費頻道，因此當時收看職棒成為一項難題，所幸CPBL TV初期未收費，加上華視周日轉播一場賽事，減小許多反彈聲浪。然而也是因為官方平台未收費，MPS以「聯盟違反合約條約」為由，終止代理及顧問合約。

MPS終止合約後，聯盟先由愛爾達網路電視轉播賽事，且決議由各隊自行洽談轉播權。由於當時時間緊迫，國內有能力轉播且需要挪出時間的頻道並不多，最後FOX及緯來分別各取得兩支球隊。2017年Eleven Sports進軍台灣，取得Lamigo的轉播權，2018年富邦改由旗下Win TV轉播，首度出現所有球隊都不同轉播單位。

Eleven Sports甫成立就風光拿下Lamigo轉播權，卻在今年出現轉播危機，有些球迷恐怕要被斷訊了！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

然而雖然各家自行販賣轉播權勢在必行，也符合職業運動型態。但是目前四隊四種風貌，收看卻是繼博斯運動網後，再度成為問題。Eleven Sports以5500萬搶下Lamigo後，去年以首年免費收看模式，與大部份的系統業者簽約上架，但部分地區頻道號碼較後面。但今年開始有系統業者因續約談不攏問題，將於4月份起有些地方無法觀賞，其中還包含Lamigo主場的桃園部分區域。對於球團而言，權利金是賺的很開心，但卻苦了部份球迷。

Win TV隸屬於富邦集團旗下的凱擘公司，他們雖然可以掌握五大系統業者其中兩家，加上贊助商鴻海也握有一家，旗下Win TV仍面臨其他及獨立系統業者無法上架的窘境。對富邦而言，這確實是藉機衝高市佔率的機會，不過目前即使去年早就底定的策略，至今部分系統業者怕重蹈Eleven Sports面臨的狀況仍未簽約。目前僅有約5成市佔率，而且富邦主場所在的新北市，超過一半的住戶還無法收看。球團不但少收了權利金，還讓球迷無法收看，賠了夫人又折兵。

富邦今年由自家的Win TV轉播比賽，卻造成很多球迷無法在電視上收看比賽。 聯合報系資料照片 分享 facebook

目前職棒明顯回春，是許多餐廳、店家會播放的節目，許多人下班休息一家人在客廳也會收看電視比賽轉播。雖然目前網路發達，各隊都有自家網路頻道，還有授權許多平台轉播，可以從電腦或手機觀賞，但基本上有線電視的普及率最高，因此若少了有線電視轉播依舊會造成不便，還會流失些球迷收視戶。

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現在各隊都極盡所能進行行銷，但若要讓更多非球迷的人成為球迷，讓他們能夠容易欣賞到球隊比賽不失為一條路。只能期待球團、頻道商或系統業者盡快解決，讓更多球迷能夠趕快收看轉播，增加今年比賽的熱度。