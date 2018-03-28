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中職／啦啦隊全富武莊 Fubon Angels開幕亮眼

2018-03-28 23:05中央社 台北28日電

中職富邦悍將開幕主題週「全富武莊」，賽前安排「Fubon Angels悍你有約」...
中職富邦悍將開幕主題週「全富武莊」，賽前安排「Fubon Angels悍你有約」活動，除了讓球迷一睹Fubon Angels全新陣容，也能近距離互動。 中央社
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中職富邦悍將隊新莊主場開幕戰圓滿落幕，專屬啦啦隊Fubon Angels全新14人陣容更驚豔全場，全隊在嶄新球場與球迷一同喜迎新球季。

富邦悍將開幕主題週「全富武莊」，賽前安排「Fubon Angels悍你有約」活動，除讓球迷一睹FubonAngels全新陣容，也能近距離互動。

富邦悍將除整修球場外，也打造Fubon Angels專屬練舞空間，今年擔任隊長的豆芽表示，公司這麼用心，讓姊妹們很感動；豆芽也對新學妹開幕戰上表現讚譽有加，尤其盈瑩的舞蹈動作很熟練。

Fubon Angels新成員檸檬、朱朱與盈瑩首次站上全新舞台帶動應援氣氛，看過大場面的盈瑩表示，球迷熱情加油聲讓自己的心情也很興奮，尤其球迷一起站起來應援時，當下很感動。

中職富邦悍將隊專屬啦啦隊Fubon Angels隊長由豆芽（左2）擔任，帶著新學...
中職富邦悍將隊專屬啦啦隊Fubon Angels隊長由豆芽（左2）擔任，帶著新學妹檸檬（左）、朱朱（右2）與盈瑩（右）在場邊應援。 中央社
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檸檬表示，本來很緊張，但是看著滿滿球迷與她們一起舞動，心情相當彭湃，也減緩了不少緊張感，希望每場球賽都能與球迷一起加油。朱朱則說，剛上台很緊張、腦袋一片空白，好在學姊Anny帶領她，讓她順利克服。

應援歌曲很多，學妹各有記憶法，檸檬是利用新歌旋律搭配口語化的對話，讓每個動作都有口號，進而讓身體做出動作。不過這套方法卻會讓朱朱腦袋混亂，所以朱朱選擇一直聽音樂，讓自己自然記憶。

而在富邦今年全新打造的熱區舞台上，球迷除能擁有全新看球體驗，也讓Fubon Angels可以更近距離帶給球迷更棒的應援。

中職富邦悍將隊專屬啦啦隊Fubon Angels新成員首次站上全新舞台帶動應援氣...
中職富邦悍將隊專屬啦啦隊Fubon Angels新成員首次站上全新舞台帶動應援氣氛，看過大場面的盈瑩（前）表示，球迷熱情加油聲讓自己的心情也很興奮。 中央社
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富邦悍將中職啦啦隊

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