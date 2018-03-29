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日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018-03-29 07:00Hiyan

2018年日本職棒例行賽將於明（30日）展開，各路專家球評的優勝以及年度排名預測結果也紛紛出爐。受矚目的除了兩聯盟的優勝球隊之外，筆者認為養樂多燕子以及千葉羅德兩支「墊底球隊的逆襲」值得球迷們密切注意。

養樂多、羅德兩隊去年不僅分別在中央、太平洋兩聯盟分居墊底，落後第一名的球隊勝差也都在40場左右，有很大一段差距，導致真中滿、伊東勤兩名監督去職，去年球季後12球團中更換指揮官的也剛好只有這兩支球隊。因為這個原因，在目前普遍的排名預測結果中，兩隊的看好度也最低。然而，兩隊真的就此被「看衰」，難以翻身嗎？依照目前兩隊的戰力來看，戰力都比去年有所成長，加上利多因素，即使無法立即奪冠，不過一路殺進A級行列並非完全不可能。

今年養樂多由60歲的小川淳司回任監督，是他自2014年之後再度接掌兵符。春訓之初明星外野手青木宣親宣布重返老東家，為養樂多帶來極為振奮的效果。青木在過去效力養樂多8年期間獲得3度打擊王、2度安打王的頭銜，去年在MLB還出賽110場，有0.277打擊率、5支全壘打、35分打點的成績。有他的加入，搭配上山田哲人、巴倫汀(Wladimir Balentien)兩名強打，組成的中心打線將相當有看頭。2015年打擊、安打雙冠王川端慎吾、2015年打點王畠山和洋以及雄平（高井雄平）等傷兵歸隊，打線的威力並不會比其他隊遜色。

青木宣親在2011球季結束後入札美職釀酒人，本季重回養樂多帶著6年大聯盟經驗，對...
青木宣親在2011球季結束後入札美職釀酒人，本季重回養樂多帶著6年大聯盟經驗，對球隊是一大利多。 歐新社資料照片
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另一方面，養樂多教練團加入了以嚴格著稱的前養樂多隊名內野手宮本慎也，以及石井琢朗、河田雄祐兩名幫助廣島完成二連霸的教練，他們為球隊體質所帶來的效果，也值得養樂多球迷期待。關鍵要看哈夫（Dave Huff）、卡拉西提（Matt Carasiti）兩名新洋投。

千葉羅德隊新任監督是井口資仁，由於他深獲選手信任，加上2009年自美返日之後就一路待在羅德有9年的時間，對球隊生態以及選手的狀況都相當了解，相信可以很快讓球隊步上軌道。

與養樂多相反，羅德的關鍵將在新洋砲。內野手多明格斯（Matt Dominguez）2013年曾經在休士頓太空人單季擊出21轟，被寄予厚望挽救去年幾乎各項打擊數據都是洋聯最差的羅德打線。生涯超過200盜的井口監督，相當重視跑壘以及機動野球，羅德陣中有岡田幸文、荻野貴司、加藤翔平等快腿可供發揮，熱身賽團隊跑出19次盜壘成功，在12球團僅次於歐力士，已經逐漸看出效果。

羅德新洋將多明格斯也有大聯盟經驗，於2013和2014球季共打出37支全壘打，近...
羅德新洋將多明格斯也有大聯盟經驗，於2013和2014球季共打出37支全壘打，近兩季在紅襪、藍鳥3A球隊合計也打出34轟。 歐新社資料照片
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一度有意挑戰大聯盟的王牌投手涌井秀章續留，對羅德來說相當重要，他可望連續4年擔綱羅德的開幕戰先發。去年陷入極大低潮的石川步，春訓以來狀況不錯，去年3勝11敗、防禦率5.09的成績應該不致會再度重演，與新洋投柏辛格（Mike Bolsinger）將組成羅德的主力先發陣容。

養樂多、羅德兩隊去年墊底，團隊投打成績（打擊率：養樂多0.234、羅德0.233；防禦率：養樂多4.21、羅德4.22）也很接近。本季企圖捲土重來，新監督的帶兵功力也值得觀察。

養樂多千葉羅德

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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