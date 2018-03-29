日職／墊底軍團出現利多 大逆襲不是夢

2018年日本職棒例行賽將於明（30日）展開，各路專家球評的優勝以及年度排名預測結果也紛紛出爐。受矚目的除了兩聯盟的優勝球隊之外，筆者認為養樂多燕子以及千葉羅德兩支「墊底球隊的逆襲」值得球迷們密切注意。

養樂多、羅德兩隊去年不僅分別在中央、太平洋兩聯盟分居墊底，落後第一名的球隊勝差也都在40場左右，有很大一段差距，導致真中滿、伊東勤兩名監督去職，去年球季後12球團中更換指揮官的也剛好只有這兩支球隊。因為這個原因，在目前普遍的排名預測結果中，兩隊的看好度也最低。然而，兩隊真的就此被「看衰」，難以翻身嗎？依照目前兩隊的戰力來看，戰力都比去年有所成長，加上利多因素，即使無法立即奪冠，不過一路殺進A級行列並非完全不可能。

今年養樂多由60歲的小川淳司回任監督，是他自2014年之後再度接掌兵符。春訓之初明星外野手青木宣親宣布重返老東家，為養樂多帶來極為振奮的效果。青木在過去效力養樂多8年期間獲得3度打擊王、2度安打王的頭銜，去年在MLB還出賽110場，有0.277打擊率、5支全壘打、35分打點的成績。有他的加入，搭配上山田哲人、巴倫汀(Wladimir Balentien)兩名強打，組成的中心打線將相當有看頭。2015年打擊、安打雙冠王川端慎吾、2015年打點王畠山和洋以及雄平（高井雄平）等傷兵歸隊，打線的威力並不會比其他隊遜色。

青木宣親在2011球季結束後入札美職釀酒人，本季重回養樂多帶著6年大聯盟經驗，對球隊是一大利多。 歐新社資料照片 分享 facebook

另一方面，養樂多教練團加入了以嚴格著稱的前養樂多隊名內野手宮本慎也，以及石井琢朗、河田雄祐兩名幫助廣島完成二連霸的教練，他們為球隊體質所帶來的效果，也值得養樂多球迷期待。關鍵要看哈夫（Dave Huff）、卡拉西提（Matt Carasiti）兩名新洋投。

千葉羅德隊新任監督是井口資仁，由於他深獲選手信任，加上2009年自美返日之後就一路待在羅德有9年的時間，對球隊生態以及選手的狀況都相當了解，相信可以很快讓球隊步上軌道。

與養樂多相反，羅德的關鍵將在新洋砲。內野手多明格斯（Matt Dominguez）2013年曾經在休士頓太空人單季擊出21轟，被寄予厚望挽救去年幾乎各項打擊數據都是洋聯最差的羅德打線。生涯超過200盜的井口監督，相當重視跑壘以及機動野球，羅德陣中有岡田幸文、荻野貴司、加藤翔平等快腿可供發揮，熱身賽團隊跑出19次盜壘成功，在12球團僅次於歐力士，已經逐漸看出效果。

羅德新洋將多明格斯也有大聯盟經驗，於2013和2014球季共打出37支全壘打，近兩季在紅襪、藍鳥3A球隊合計也打出34轟。 歐新社資料照片 分享 facebook

一度有意挑戰大聯盟的王牌投手涌井秀章續留，對羅德來說相當重要，他可望連續4年擔綱羅德的開幕戰先發。去年陷入極大低潮的石川步，春訓以來狀況不錯，去年3勝11敗、防禦率5.09的成績應該不致會再度重演，與新洋投柏辛格（Mike Bolsinger）將組成羅德的主力先發陣容。

養樂多、羅德兩隊去年墊底，團隊投打成績（打擊率：養樂多0.234、羅德0.233；防禦率：養樂多4.21、羅德4.22）也很接近。本季企圖捲土重來，新監督的帶兵功力也值得觀察。