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中職觀察眼／防禦率偏高 猿隊3洋投不耐操？

2018-03-27 22:29聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中華職棒富邦悍將27日在新莊主場進行開幕戰，與Lamigo桃猿隊交手，桃猿隊尼克...
中華職棒富邦悍將27日在新莊主場進行開幕戰，與Lamigo桃猿隊交手，桃猿隊尼克斯（Michael Nix）擔任先發投手。 中央社
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猿隊打完開季前3戰，3名洋投已全部登板先發，尼克斯今天只投2.2局失6分吞敗，投球內容不及格，能否延續去年「先發鐵三角」的威力，恐怕成為挑戰2連霸的隱憂。

中職新球季才剛邁入第2周，各隊洋投到底是好是壞，現在還很難說；道恩斯、克恩三世雖為猿隊投出前兩勝，但3名洋投合計投15.2局被揮出22支安打，包括3支全壘打，失11分全是自責分，防禦率6.32並不是很理想的數字。

猿隊去年締造中職單季最多78勝紀錄，賽格威、史博威、道恩斯貢獻41勝，成為奪下隊史第5座總冠軍的主因；新球季在賽格威、史博威離隊後，由回鍋洋將克恩三世、尼克斯填補空缺，儘管挑戰前兩人去年31勝紀錄是難度不低的目標，不過落差不能太大，否則猿隊今年想要維持優勢，勢必會有障礙。

悍將去年排名墊底，碰到猿隊老是挨打是主因，整季對戰40場只打出12勝1和27敗，開季首次對決贏球後，接下來連吞7敗，季中更是慘到12連不勝，今年如何快速找出「克猿之道」，成為總教練葉君璋提升戰績的當務之急。

中職各隊爭奪季冠軍，從過去經驗看來，球季賽剛開始就要站穩腳步，一定要先搶先贏；悍將去年開季2連勝，氣勢一度高漲，不料從第3場比賽開始，一口氣吞下9連敗，上半季爭王就此絕緣，葉君璋不可能不記取教訓，新球季再怎麼樣也要緊咬對手才行。

中職尼克道恩斯

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