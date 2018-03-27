中職／擺脫熱身賽低氣壓 猿隊林承飛首戰敲2安

2018-03-27 22:19 中央社 台北27日電



中華職棒富邦悍將27日在新莊主場進行開幕戰，與Lamigo桃猿隊交手，2局上桃猿林承飛敲出中外野方向高飛犧牲打，帶有一分打點。 中央社 分享 facebook 中職Lamigo桃猿隊野手林承飛，官辦熱身賽打擊數據不突出，今天與富邦悍將隊交手，林承飛首度排入先發打序，打擊有表現；林承飛表示，最差的狀況都遇過，抱持平常心。

林承飛2016年新人年打出亮眼成績，當年度拿下中職最佳10人游擊手獎，去年球季表現起伏大，上半季也遇到一段低潮期，後來越打越好，總冠軍戰時打出亮眼表現，寫下多項打擊紀錄，也獲選總冠軍賽勝隊優秀球員。

今年林承飛官辦熱身賽總計6場出賽（5場先發），16個打數僅敲出3支安打，打擊率1成88，帳面上成績不理想；桃猿本季例行賽24日就開打，但前兩場比賽林承飛都沒有上場，教練團表示，林承飛前一陣子還抓不太到好的打擊感覺，所以給他比較多的時間調整。

林承飛表示，官辦熱身賽僅管打擊成績不理想，但不會多想，抱持平常心，回想去年的低潮，「最差的都已經遇過了」，也坦言去年碰到低潮時，一開始當然會心急，但急沒有什麼幫助。

今天本季首場出賽，林承飛表示，前兩場雖然沒有上場，一切按照教練團的安排，一樣在場下照著比賽的方式去準備，上場就是盡全力幫助球隊拿勝；今天比賽林承飛2局敲出高飛犧牲打，4局和6局都有安打表現，單場敲出2安，貢獻2分打點、表現不差。