親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

憂心台灣前景 她：將來只能到國外當台勞嗎？

中職／悍將陳仕朋扛第3戰先發 想證明有競爭力

2018-03-27 19:24中央社 台北27日電

陳仕朋。 報系資料照
陳仕朋。 報系資料照
分享
中職富邦悍將隊20歲投手陳仕朋，確定將於29日對Lamigo桃猿隊扛先發；陳仕朋表示，29日的先發感覺跟去年季末先發不同，也希望投出好成績證明自己有競爭輪值的能力。

陳仕朋從秋訓、春訓開始，表現就備受教練團肯定，官辦熱身賽時也曾對桃猿隊後援4局、表現亮眼；悍將隊洋投布魯斯雖然目前調整還不錯，但本週還不會先發出賽，29日悍將隊本季第3場比賽，確定由陳仕朋扛先發。

陳仕朋2016年季中選秀被選入球隊，經過一年磨練，去年季末上到一軍，先發出賽一場，投2局被敲3支安打，失掉5分（3分責失分），吞下敗投。

29日將是本季首場先發出賽，陳仕朋今天有進牛棚練投約40顆，他表示狀況感覺沒有到上一場出賽時這麼好，前20顆球時，還沒有辦法投到自己想要的位置，後面20顆球才越來越好。

29日先發出賽與去年季末先發心態上不太一樣，陳仕朋表示，去年出賽心情起伏大，上場不知道要幹嘛、沒有什麼想法，但教練團、學長們都有不斷提醒，要他不要急，有了一年的磨練和完整的春訓，今年心態更成長。

球隊開季第3戰就扛起先發，陳仕朋表示，壓力一定有，但也很開心有這個機會；儘管一軍資歷不多、年紀也輕，但陳仕朋展現強烈企圖心，上場保持信心，「想要證明給大家知道，自己有具備競爭先發輪值的實力」。

牛棚富邦悍將中職

相關新聞

中職／悍將卡彈 克魯茲有自信打線會變好

2018-03-27 18:32

中職／悍將休息室大改造 胡金龍：不輸大聯盟

2018-03-27 19:04

中職／張正偉改打第5棒 葉君璋：想得分

2018-03-27 19:21

中職／富邦新莊主場開幕戰 蔡明忠陳金鋒開球

2018-03-27 19:16

中職／進職棒首搭洋投 廖健富自認英文很破

2018-03-27 18:39

成棒／19歲藍愷青更有策略 許順益盼培訓隊有新人

2018-03-27 17:31

中職／象獅首戰新洋投登板 萊福力對決羅里奇

2018-03-27 16:53

韓職／王維中先發賽事 最快4月轉播

2018-03-27 01:13

中職／伍鐸換球衣 能助悍將克服「恐猿症」？

2018-03-27 01:13

中職／新莊棒球場接軌5G 打造多視角體驗

2018-03-26 22:05

日職／陽岱鋼確定開幕戰先發 隊史台將第1人

2018-03-26 20:47

中職／悍將想拚冠軍 抗猿功力必須提升

2018-03-26 19:55

韓職／英雄隊洋投玩弄老隊友 球團提出警告

2018-03-26 19:54

成棒／鄭浩均強化守備 拚亞運成棒正選爭取旅外

2018-03-26 19:29

中職／期間限定 彩香加入LamiGirls

2018-03-26 17:41

中職／天母4月6日開幕戰 獅吼應援T恤免錢啦

2018-03-26 17:17

中職／悍將、猿隊回鍋洋投對決 伍鐸戰尼克斯

2018-03-26 16:52

成棒／亞運棒球培訓盯投手 蕭帛庭林加祐開轟

2018-03-26 16:39

中職／全富武莊開幕戰 董事長蔡明忠攜陳金鋒開球

2018-03-26 16:02

中職／悍將去年開幕戰滿場 新莊本季首戰預售票破6千

2018-03-26 15:42

日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬

2018-03-26 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07

季前分析／富邦拚首冠 球星調度是最大考驗

2018-03-23 07:00

季前分析／多年不知冠軍滋味 獅子軍要逆境突圍

2018-03-22 07:00

季前分析／中信新秀打天下 養成重於戰績

2018-03-21 07:00

日職／曾獲一朗好評 混血王子搶進開幕戰先發

2018-03-20 07:00

季前分析／桃猿劍指二連霸 關鍵人物是三洋投

2018-03-20 07:00

日職／大膽釋出村田修一 巨人豪賭岡本和真

2018-03-19 07:00

中職／日投顯學成過去式 眾多好手讓人回憶

2018-03-15 07:00

日職／只打桃猿又住院 清宮跟大谷翔平比慘

2018-03-14 07:00

中職／一朗快樂回水手 台灣老將何時能有春天？

2018-03-14 07:00

HBL實在好夯 行銷可供高中棒球聯賽借鏡

2018-03-13 07:00

日職／旅美回歸熱 B段班期待複製黑田旋風

2018-03-12 07:00

中職／洪一中養兵有一套 猿隊常保競爭力關鍵

2018-03-07 07:00

日職／上原回巨人漸明朗 42歲雜草魂重現日本

2018-03-06 07:00

日職／韓職洋砲轉戰日本 伍茲最成功

2018-03-05 07:00

日職／球星流失卻逆勢上揚 火腿盼歷史重演

2018-03-01 07:00

日職／沖繩中部春訓遊 侍Japan球星任你看

2018-02-28 07:00

中職／經典賽後遺症 悍將止敗後可否重見光明？

2017-04-11 15:32
看更多

熱門文章

SBL／達欣布拉禁賽事件 該裁判終身禁吹超籃

2018-03-27 17:12

G聯盟／場上昏厥 發展聯盟球員急救兩天仍離世

2018-03-27 09:01

奪冠不成反當冤大頭 紅襪、道奇各背一身債

2018-03-27 07:00

NBA／狀元佛爾茲歸隊10分8助攻 76人碎金雙喜

2018-03-27 09:44

做榜樣給大谷看 平野佳壽、牧田和久熱機完畢

2018-03-27 07:00

NBA／西蒙斯超越艾佛森 打破76人隊史菜鳥紀錄

2018-03-27 15:55

NBA／季後賽必帶庫克？ 勇士老闆：會做出取捨

2018-03-27 12:06

NBA／少柯瑞不擔憂 柯爾：勇士能戰無不勝

2018-03-27 10:50

NBA／客場射日收4連勝 塞爾蒂克再傳傷兵

2018-03-27 15:50

NBA／活塞贏球保生機 湖人季後賽夢碎

2018-03-27 10:32

活塞本季三大憾事 讓佐盟主更憂鬱了

2018-03-27 07:00

MLB／團隊薪資紅襪第1 洋基瘦身後近26年最低

2018-03-27 11:35

MLB／冤獄坐牢23年終洗白 白襪溫馨回聘老員工

2018-03-27 10:19

NBA／灰狼爆冷敗給灰熊 下滑至西區第八

2018-03-27 12:31

日職／陽岱鋼確定開幕戰先發 隊史台將第1人

2018-03-26 20:47

G聯盟／目睹厄普蕭憾事 籃網多伊爾以為是受傷

2018-03-27 11:33

MLB／打者大谷連兩場敲安 李察茲投天使開幕戰

2018-03-27 13:37

MLB／一朗7年待3隊 投手菲爾普斯一路相伴

2018-03-26 19:58

NBA／困難的一季 林書豪前隊友洛培茲面臨調整

2018-03-27 15:44

NBA／柯瑞乖乖復健 想證明教頭錯了

2018-03-27 01:13

NBA／黃蜂華克延長賽挺身 季後賽得自助人助

2018-03-27 12:45

NBA／單周最佳球員 詹姆斯、艾德里奇強勢獲選

2018-03-27 10:55

韓職／王維中先發賽事 最快4月轉播

2018-03-27 01:13

中職／伍鐸換球衣 能助悍將克服「恐猿症」？

2018-03-27 01:13

韓職／英雄隊洋投玩弄老隊友 球團提出警告

2018-03-26 19:54

MLB／遊騎兵小聯盟約簽回柯隆 可能一場限定

2018-03-27 09:01

中職／悍將想拚冠軍 抗猿功力必須提升

2018-03-26 19:55

中職／新莊棒球場接軌5G 打造多視角體驗

2018-03-26 22:05

JHBL／普門冠軍學姊當激勵 七賢想拚4強

2018-03-27 16:17

NBA／巫師急需止敗 沃爾歸隊期仍是未知數

2018-03-27 15:52

MLB／陳偉殷春訓投16球 回歸有信心

2018-03-27 01:13

MLB／洋基柏德右腳踝開刀 缺席6到8周

2018-03-27 08:18

WSBL／不願再打逆轉球 電信教頭怒吼：我不想輸！

2018-03-26 20:44

MLB／春訓最終戰3局失2分 達比修有活力十足

2018-03-27 10:33

NBA／不聽球爸的話 球哥鮑爾紋人生第一個刺青

2018-03-27 15:34

影／協同中學盧薇亘 獲選最年輕輪滑花式角標國手

2018-03-26 20:22

足球／積分之爭 中華隊27日戰新加坡

2018-03-27 01:13

SBL／裁判出錯仍禁賽 達欣罰款不交籃協做公益

2018-03-27 18:44

中職／象獅首戰新洋投登板 萊福力對決羅里奇

2018-03-27 16:53

WSBL／不怕劉君儀飆分 國泰目標周三封后

2018-03-26 22:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top