親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

中職／助猿勝象 廖健富嘗鮮MVP

2018-03-26 00:25聯合報 記者藍宗標／桃園報導

廖健富。 記者余承翰／攝影
廖健富。 記者余承翰／攝影
分享

中職新球季開打兩天，猿隊十九歲捕手廖健富打出狀元氣勢，昨天對中信兄弟隊之戰六局下揮出致勝一擊，幫助猿隊五比一獲勝，生涯首次獲選單場ＭＶＰ，隊上老將林泓育說：「廖健富在開季前兩戰的表現超過一百分。」

桃園球場昨天觀眾數又破萬，兩隊開季二連戰超過兩萬八千人觀戰，猿隊對戰兄弟跨季六連勝，總教練洪一中說：「自己卅多歲時，每年打第一場比賽也會緊張，廖健富才十九歲，我很滿意他的表現。」

廖健富昨天四支二，六局下面對兄弟左投鄭錡鴻，揮出右外野安打攻下超前分，猿隊在這半局攻下三分奠定勝基；猿隊洋投克恩三世先發七局，雖被揮出九支安打，出現三次四死球，但兄弟得分效率不佳，他順利擊敗老東家，奪下本季首勝。

廖健富是去年中職選秀狀元，今年開季兩戰合計七打數四安打，打點、得分各二，他說：「洪總要我大膽去做，有什麼缺點等到下場後再討論，生涯首次拿到ＭＶＰ的感覺還不錯。」

分享

廖健富、林立對兄弟兩戰十六個打數揮出八支安打，林立昨天五支三，只差全壘打就是完全打擊，他說：「生涯首次打第一棒，也是首次揮出三壘打，上去就是按照教練指導，設定想打的球積極攻擊。」

洪一中強調，調度球員不會自設框架，年紀不是重點，好不好用才是，只要可以就用。

兄弟廿三歲捕手吳明鴻，去年在中職選秀會第五輪被選中，完全未經二軍比賽洗禮，昨天直接在一軍亮相，且是先發身分，寫下罕見紀錄，生涯初亮相連三打數掛零。

中信Lamigo桃猿廖健富
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

中職／6局只失1分 獅江辰晏鎖死悍將「鑽石打線」

2018-03-26 00:25

中職／「火球餅」退役 心中有憾…

2018-03-26 00:25

中職／林岳平引退儀式溫馨 張建銘也加入獻花

2018-03-25 22:36

中職／林立3安打擊手感佳 積極攻擊求穩定表現

2018-03-25 22:20

中職／江辰晏封鎖悍將打線 蔗總：今年10勝沒問題

2018-03-25 22:12

中職／林泓育評廖健富 兩戰表現超過100分

2018-03-25 20:53

U12世界盃／打破紀錄 台南市爭取到連續7屆舉辦

2018-03-25 20:18

中職／廖健富關鍵安打屠象 猿隊開季2連勝

2018-03-25 20:12

中職／江辰晏扛首戰繳好投 獅隊3轟擊退悍將隊

2018-03-25 19:46

中職／故意四壞球宣告制 王柏融史上第1人

2018-03-25 19:05

中職／「火球餅」接班人？ 林岳平點名新秀鄭鈞仁

2018-03-25 19:04

UBA／告別學生運動員 陳昱翰先動刀

2018-03-25 18:54

中職／回頭看2008年割喉事件 林岳平笑稱「精彩」

2018-03-25 18:32

中職／季前反常大熄火 蔣智賢說給自己太大壓力

2018-03-25 17:55

日職／松坂大輔暫定4月4日先發 可望對決陽岱鋼

2018-03-25 17:51

中職／回顧13年球員生涯 林岳平：真的不簡單

2018-03-25 17:31

日職／陽岱鋼棒打宋家豪 帶動巨人攻勢逆轉勝

2018-03-25 16:56

中職／吳明鴻一軍初亮相 抱著感謝的心情比賽

2018-03-25 16:31

韓職／找回王維中首勝球 恐龍領隊親自頒贈

2018-03-25 12:35

中職／19歲投打對決 陳琥讚廖健富：高中就很穩

2018-03-25 10:11

韓職／買票進場為王維中加油 最貴不到1500元

2018-03-25 08:13

圖輯／又帥又強 王維中韓職初登板奪勝投

2018-03-25 00:30

中職／猿新秀林立開轟MVP 廖健富敲安追平

2018-03-24 23:34

韓職／王維中處女秀飆152公里 包辦勝投與MVP

2018-03-24 23:34

韓職／王維中球技與帥氣兼具 吸引一票韓女粉絲

2018-03-24 23:34

韓職／王維中愛看海賊王 場上眼神殺教頭讚

2018-03-24 22:26

中職／先馳得點卻被逆轉 兄弟史耐德：要再加強

2018-03-24 22:20

中職／兩個第一次都開轟 林立：心態沒變

2018-03-24 21:30

中職觀察眼／猿隊贏在穩定 兄弟還在摸索

2018-03-24 21:28

中職／洪總評廖健富：打擊可以、配球馬虎

2018-03-24 21:02

中職／陳琥一軍初登板 自覺可以更好

2018-03-24 20:55

中職／棒打前隊友賽格威 猿隊開幕戰旗開得勝

2018-03-24 20:24

棒球／東京奧運棒球賽 門票爭奪戰確定

2018-03-24 20:21

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07

季前分析／富邦拚首冠 球星調度是最大考驗

2018-03-23 07:00

季前分析／多年不知冠軍滋味 獅子軍要逆境突圍

2018-03-22 07:00

季前分析／中信新秀打天下 養成重於戰績

2018-03-21 07:00

日職／曾獲一朗好評 混血王子搶進開幕戰先發

2018-03-20 07:00

季前分析／桃猿劍指二連霸 關鍵人物是三洋投

2018-03-20 07:00
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞左膝內側拉傷 季賽將報銷拚季後復出

2018-03-25 08:42

NBA／西蒙斯大三元寫紀錄 史上第二人

2018-03-25 16:15

NBA／火箭氣勢銳不可擋 單季59勝創隊史最佳

2018-03-25 11:45

NBA／厄文完成左膝手術 例行賽提前報銷

2018-03-25 10:14

HBL／球員轉戰國際賽 綠色神盾海內外練兵

2018-03-25 13:32

NBA／柯瑞頻受傷 球鞋是元凶？

2018-03-25 17:13

韓職／助王維中奪首勝 恐龍洋砲：他比陳偉殷帥

2018-03-25 12:14

NBA／「俠客」兒不負眾望 加州高中乙組勇冠三軍

2018-03-25 12:55

NBA／哈沃德狂搶籃板 連破黃蜂隊史紀錄

2018-03-25 11:58

UBA／奪隊史首冠 MVP陳昱瑞、潘向挺落男兒淚

2018-03-25 23:07

MLB／林子偉下3A 台將連十年大聯盟開季將斷

2018-03-25 07:49

日職／陽岱鋼棒打宋家豪 帶動巨人攻勢逆轉勝

2018-03-25 16:56

MLB／大谷翔平4.2局失2分 首度投滿85球

2018-03-25 09:44

韓職／找回王維中首勝球 恐龍領隊親自頒贈

2018-03-25 12:35

NBA／勇士柯瑞又傷了 杜蘭特：人生總會有起伏

2018-03-25 15:56

UBA／國體氣走衛冕軍健行 喜迎隊史首冠

2018-03-25 22:00

NBA／火箭打破勝場紀錄 總教練：有更遠大目標

2018-03-25 18:10

NBA／湖人庫茲瑪8次20分10籃板 居新秀之冠

2018-03-25 14:36

NBA／活塞佐蒙德全能數據 歐拉朱萬後第一人

2018-03-25 12:25

SBL／裁判尺度不一 范耿祥：證照是怎麼考的？

2018-03-25 20:01

NBA／西蒙斯第10次大三元領軍 輕取灰狼收6連勝

2018-03-25 10:29

NBA／柯瑞一再受傷 對衛冕絕非好兆頭

2018-03-25 13:02

中職／故意四壞球宣告制 王柏融史上第1人

2018-03-25 19:05

韓職／買票進場為王維中加油 最貴不到1500元

2018-03-25 08:13

邁阿密網賽／費德勒爆冷出局 下周讓出球王寶座

2018-03-25 09:46

中職／江辰晏扛首戰繳好投 獅隊3轟擊退悍將隊

2018-03-25 19:46

UBA／文化喜迎4連后 黃柔甄卻淚崩

2018-03-25 20:22

MLB／遊騎兵調整陣容 暫時釋出44歲老將柯隆

2018-03-25 10:54

中職／19歲投打對決 陳琥讚廖健富：高中就很穩

2018-03-25 10:11

HBL／睽違10年國際邀請賽復活 松山與能仁合體

2018-03-25 13:33

UBA／告別學生運動員 陳昱翰先動刀

2018-03-25 18:54

邁阿密網賽／三盤大戰惜敗 謝淑薇：仍收穫滿滿

2018-03-25 07:51

中職／廖健富關鍵安打屠象 猿隊開季2連勝

2018-03-25 20:12

SBL／布拉季後賽首輪禁賽1場 達欣元氣大傷

2018-03-25 20:16

NBA／葛登全方位貢獻 魔術賞太陽11連敗

2018-03-25 11:20

SBL／季後首輪碰達欣 許晉哲：不管布拉有無禁賽都可怕

2018-03-25 22:04

韓職／恐龍洋砲也是陳偉殷前隊友 還曾對過王建民

2018-03-25 13:16

UBA／MVP大熱門 陳薇安：全隊都是功臣

2018-03-25 20:37

中職／林泓育評廖健富 兩戰表現超過100分

2018-03-25 20:53

中職／林岳平引退儀式溫馨 張建銘也加入獻花

2018-03-25 22:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top