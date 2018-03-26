中職／助猿勝象 廖健富嘗鮮MVP

2018-03-26 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／桃園報導



廖健富。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

中職新球季開打兩天，猿隊十九歲捕手廖健富打出狀元氣勢，昨天對中信兄弟隊之戰六局下揮出致勝一擊，幫助猿隊五比一獲勝，生涯首次獲選單場ＭＶＰ，隊上老將林泓育說：「廖健富在開季前兩戰的表現超過一百分。」

桃園球場昨天觀眾數又破萬，兩隊開季二連戰超過兩萬八千人觀戰，猿隊對戰兄弟跨季六連勝，總教練洪一中說：「自己卅多歲時，每年打第一場比賽也會緊張，廖健富才十九歲，我很滿意他的表現。」

廖健富昨天四支二，六局下面對兄弟左投鄭錡鴻，揮出右外野安打攻下超前分，猿隊在這半局攻下三分奠定勝基；猿隊洋投克恩三世先發七局，雖被揮出九支安打，出現三次四死球，但兄弟得分效率不佳，他順利擊敗老東家，奪下本季首勝。

廖健富是去年中職選秀狀元，今年開季兩戰合計七打數四安打，打點、得分各二，他說：「洪總要我大膽去做，有什麼缺點等到下場後再討論，生涯首次拿到ＭＶＰ的感覺還不錯。」 分享 facebook

廖健富、林立對兄弟兩戰十六個打數揮出八支安打，林立昨天五支三，只差全壘打就是完全打擊，他說：「生涯首次打第一棒，也是首次揮出三壘打，上去就是按照教練指導，設定想打的球積極攻擊。」

洪一中強調，調度球員不會自設框架，年紀不是重點，好不好用才是，只要可以就用。

兄弟廿三歲捕手吳明鴻，去年在中職選秀會第五輪被選中，完全未經二軍比賽洗禮，昨天直接在一軍亮相，且是先發身分，寫下罕見紀錄，生涯初亮相連三打數掛零。