中職／6局只失1分 獅江辰晏鎖死悍將「鑽石打線」

2018-03-26 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台南報導



江辰晏。 中央社 分享 facebook

中職新球季開打第二天，統一獅隊江辰晏昨天展大將之風，先發六局只失一分，再靠隊友三發全壘打以三比一轟回開季首勝。而悍將隊「鑽石打線」首戰出師不力，全場只出現一支安打。

廿二歲左投江辰晏去年球季一勝難求，但今年春訓調整狀況不錯，在陣中本土王牌「嘟嘟」潘威倫確定因傷趕不上開季後，他就被教練團排定為首戰的先發。他果然沒辜負球隊期待，僅因一記失投球被林益全轟陽春砲失分，相隔近兩年後再奪勝投，並獲選單場ＭＶＰ。

今年首戰就投出亮眼表現，江辰晏認為，心態改變是最大關鍵，「以前對決打者時會比較閃，現在就是攻擊好球帶。」面對悍將隊的恐怖打線，江辰晏上周直言「怎麼可能不怕？」但實戰時卻展現壓制力，他說：「就是每一球都盡全力去丟。」

獅隊打線昨天則砲轟去年中職投手「三冠王」洋投羅力，從他手中敲出三發全壘打，陳鏞基在第二、四局連兩打席開轟，他說：「過去我們球隊對羅力都打不好，希望以後都能維持像這場的表現。」新秀吳桀睿也在六局下揮出生涯第一支全壘打。

悍將隊今年戰力大補強，網羅五名中信兄弟棄將，打線一字排開可堪稱「國家隊打線」，不料本季首戰就出師不利，打線完全熄火。

「復仇者聯盟」中的蔣智賢、張正偉昨天分別擔任先發一、六棒，但轉隊首戰沒表現，合計七打數○安打；林煜清則是在七局下登場中繼，投出三上三下，沒有失分。