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中職／林岳平引退儀式溫馨 張建銘也加入獻花

2018-03-25 22:36聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

林岳平。 圖／聯合報系資料照片
林岳平。 圖／聯合報系資料照片
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統一獅隊今天在新球季首戰搶下開門紅，賽後替「大餅」林岳平舉行引退儀式，用影片開場，再安排教練團、隊友、球迷、後援會及林岳平的家人、老婆一一上前獻花，林岳平忍住男兒淚，笑著告別投手丘。

曾歷經心臟開刀又重返球場，以129次救援成功成為中職「救援王」，獅隊製作的影片回顧林岳平這13年球員生涯，「影片剛開始，想到讓自己很艱難的那段時間，其實有一點情緒，但我忍住了，後來畫面接到成功的喜悅，自己心情馬上就轉換了。」

林岳平接著走上投手丘，搭配老搭檔高志綱，隊友高國慶則站上打擊區，進行最後一次的投打對決。林岳平還彎腰摸了摸紅土，他說：「沒有機會再上去比賽了，跟它（投手丘）Say Goodbye。」

大批親友、球迷到場見證大餅引退的大日子，尤其父母到場讓他最驚喜，「他們上個月才發生車禍，肋骨斷了，我以為他們不會來。」他也透露，今天是全家人第2次齊聚球場，前一次是自己開刀時。

他還藉機向父母道歉，「當時決定開刀，我沒跟他們說，他們看報紙才知道，現在我不是球員了，他們就不用因為我是選手，受到一些外界的輿論影響。」

被林岳平點名感謝的還包括替自己開刀的醫師，以及當時給他鼓勵的獅隊總裁林蒼生、激勵他再起的領隊林增祥，以及當時總教練呂文生。

富邦悍將隊老將張建銘賽後也特別留下來，觀看林岳平的引退儀式，還穿插進球迷的隊伍獻花。張建銘在影片中向林岳平表示，「沒機會再打你全壘打了。」林岳平也虧他：「他下輩子了啦。」 

林岳平張建銘高國慶
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