中職／江辰晏封鎖悍將打線 蔗總：今年10勝沒問題

2018-03-25 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



黃甘霖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

統一獅隊今天在本季首戰以3：1擊敗富邦悍將隊，本土左投江辰晏以6局失1分的精彩表現壓制對手「鑽石打線」，拿下暌違一年半的勝投，並獲選單場ＭＶＰ，總教練黃甘霖十分肯定他的表現，「今年拿10勝沒問題」。

獅隊本土王牌「嘟嘟」潘威倫本季因傷趕不上開季，黃甘霖透露，在潘威倫確定無法投首戰後，就決定要把這的先發交給江辰晏，他提到，今年江辰晏和過去不同的地方在於信心的提升，「心理層面比之前更好一點。」

在得知自己有機會在首戰對決富邦悍將隊時，江辰晏說：「怎麼可能不怕？」但他今天主投6局，送出4次三振，被敲的唯一安打就是全壘打，在5局上被林益全轟出陽春砲，他說：「那球是自己失投，偏高的直球。」

能成功壓制悍將隊的「國手打線」，江辰晏說：「就是每一球都盡全力丟。」原本黃甘霖設定讓他投7局，但江辰晏投完6局只用71球就退場，他提到，自己投完6局時就覺得已經有點累了，「對到這樣的打線，每顆球都要盡力丟。」

今年是江辰晏職棒第5個球季，他認為自己最大的不同是心態轉變了，「以前在對決打者時會比較閃，但現在就是攻擊好球帶。」他提到，包括高建三、鄭博任、林岳平幾名教練今年都有告訴他，「不去對決都不知道結果。」讓他在今年首戰「轉大人」。