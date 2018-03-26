日職／西武兩大新星崛起 豪打軍團將成大黑馬

2018年日本職棒球季將於本週五（30日）開打，各路專家幾乎一致看好太平洋聯盟將是軟銀鷹隊的天下。除了他們繼續維持去年奪冠的黃金投打陣容，加上2010年起5度奪下洋聯優勝的經驗值，都是廣被看好的原因。另外，在一片軟銀強勢的聲浪中，也有一些專家看好去年的第二名球隊西武獅，尤其是他們的恐怖打線。

西武在2017年球季團隊打擊率0.264、總得分690、總盜壘數129次都是洋聯最多，團隊總全壘打數135支也是第二（僅次於軟銀團隊164支），展現了壓迫性十足的攻擊球風。雖然西武投手戰力將是變數，不過預料強大的攻擊能力今年仍然會讓他們在競爭激烈的洋聯保有一定優勢。

值得注意的是山川穗高以及外崎修太兩名去年入選亞冠賽的好手，他們都是去年嶄露頭角的新星，如果今年能夠有符合預期的成長幅度，將讓西武火力更上一層樓。

山川穗高在亞冠賽擔任日本隊第四棒，本季也可望成為西武獅隊的中心打者 聯合報系資料照片 分享 facebook

山川穗高去年首度在一軍固定出賽，8月之後坐上中心打線的位置，全季出賽78場就繳出23支全壘打、61分打點，打擊率也有0.298水準，長打率更高達0.661，包辦了去年8月、9月（含10月）的單月打擊MVP獎項，蟬聯月MVP是西武隊史野手第一人，因此在年底的亞冠賽被日本國家隊總教練稻葉篤紀拔擢為第四棒。今年球季西武第四棒也將以山川穗高為第一人選，而他今年將進入26歲、正值巔峰的年紀，快速挑戰生涯第一座全壘打王獎座非常有機會。

另外就是去年亞冠賽獲得大會MVP殊榮的外崎修太，更年輕才25歲。去年球季他從內野轉戰外野成功，生涯出賽首度超過百場，出賽135場，繳出0.258打擊率、10支全壘打、48分打點，盜壘次數也達到23次。具備全方位的身手之外，內外野兼修更是外崎修太的一大武器，連稻葉篤紀總教練都表示，到了奧運非常需要這樣「工具人」類型的選手。

西武的攻擊可怕之處在於他們還有速度，前述的129次盜壘成功同時是兩聯盟最多，在洋聯比居次的日本火腿高出43次之多，優勢相當明顯。除了外崎修汰之外，源田壮亮（37盜）、金子侑司（25盜）都是有機會爭取盜壘王的快腿，3人加起來具有超過百盜的實力，再加上秋山翔吾，成為西武監督希望打造機動野球來與軟銀抗衡的希望所寄。

與去年相比西武主要的野手補強只有老將松井稼頭央的回鍋，不過別忘了西武去年許多時間缺少了梅吉亞（Ernesto Mejia）、中村剛也，都拿過全壘打王的兩大巨砲助威，而他們的總年薪合計超過9億日幣，今年將是他們發揮身手回報球團的時候。

梅吉亞前年底剛與西武簽下3年15億日幣的大型合約，不過拿到肥約後的第一年出賽113場，只有0.241打擊率、19支全壘打、53分打點，與前3年平均超過30轟的水準有很大落差，甚至曾在季中被取消一軍登錄。中村剛也雖然有27支全壘打、79分打點，不過打擊率0.217降到生涯最低，加上腰傷困擾，今年將是背水一戰。

這兩名重砲加上備受期待的森友哉如果都能夠復活，西武的全壘打總產量不是沒有機會超過軟銀。西武打線的頭號殺手秋山翔吾，去年以0.322打擊率拿下生涯第一座打擊王，加上長打大躍進，以25支全壘打創下生涯首度單季20轟。淺村榮斗雖然去年與生涯第二度打點王以及單季百分打點擦身而過，不過99分打點仍舊相當亮眼，今年將繼續扛下第三棒重任。

雖然目前為止軟銀的冠軍呼聲還是最高，不過綜觀整個西武的攻擊隊形，長打與速度兼具，可說是洋聯六隊之中最具可看性的一隊，自2008年之後再度奪下太平洋聯盟優勝錦旗，獅子軍團絕對會是一匹大黑馬。