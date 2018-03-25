中職／「火球餅」接班人？ 林岳平點名新秀鄭鈞仁

2018-03-25 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



鄭鈞仁。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊今天為「火球餅」林岳平舉行引退儀式，13年球員生涯正式畫下句點，轉任二軍投手教練協助年輕球員，被問到陣中誰最有機會成為自己的接班人？林岳平不假思索就點名獅隊新秀鄭鈞仁，「他的體型和投球力量，有機會。」

林岳平過去是獅隊守護神，最快球速曾達156公里，生涯累積129次救援成功仍是中職「救援王」，但他去年季後結束球員生涯轉教練，春訓起開始指導年輕投手，他也認為，去年才加入中職的22歲鄭鈞仁有機會接班。

「有沒有像我，我是不知道，但如果他可以在後續的比賽，慢慢展現他的能力，他會有不錯的速度和壓制力。」就自己在二軍指導他的狀況，林岳平說：「他的投球型態和霸氣，有那種味道，就是成績還沒有驗證。」

鄭鈞仁今年開季從一軍牛棚出發，表現也很受總教練黃甘霖期待，聽到林岳平點名自己為接班人，他坦言很驚訝，還笑說「不是我吧？」鄭鈞仁認為，應該是自己投每顆球都很喜歡用力投。

鄭鈞仁提到，自己以前就會看林岳平的投球影片，「感覺他不管什麼狀況下投球，都不會怕打者、不閃躲。」林岳平先前指導他時，也讓他很有收穫，「自己剛開始丟，會想把較多，但他跟我說，我不是先發，不用配速，上場不管怎麼樣就是要全力丟球。」

未來鄭鈞仁盼能跟上林岳平飆「火球」，他透露，自己在台南球場測得最快球速為148公里，而當時林岳平就跟他說，「148而已，我都156了，你有150的時候再說。」