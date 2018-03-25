圖輯／Lamigo桃猿主場 鍾瑶擔任開球嘉賓

相關新聞
韓職／找回王維中首勝球 恐龍領隊親自頒贈2018-03-25 12:35
中職／季前反常大熄火 蔣智賢說給自己太大壓力2018-03-25 17:55
中職／回顧13年球員生涯 林岳平：真的不簡單2018-03-25 17:31
韓職／買票進場為王維中加油 最貴不到1500元2018-03-25 08:13
日職／松坂大輔暫定4月4日先發 可望對決陽岱鋼2018-03-25 17:51
中職／吳明鴻一軍初亮相 抱著感謝的心情比賽2018-03-25 16:31
中職／19歲投打對決 陳琥讚廖健富：高中就很穩2018-03-25 10:11
圖輯／又帥又強 王維中韓職初登板奪勝投2018-03-25 00:30
中職／猿新秀林立開轟MVP 廖健富敲安追平2018-03-24 23:34
韓職／王維中處女秀飆152公里 包辦勝投與MVP2018-03-24 23:34
韓職／王維中球技與帥氣兼具 吸引一票韓女粉絲2018-03-24 23:34
韓職／王維中愛看海賊王 場上眼神殺教頭讚2018-03-24 22:26
中職／先馳得點卻被逆轉 兄弟史耐德：要再加強2018-03-24 22:20
中職／兩個第一次都開轟 林立：心態沒變2018-03-24 21:30
中職觀察眼／猿隊贏在穩定 兄弟還在摸索2018-03-24 21:28
中職／洪總評廖健富：打擊可以、配球馬虎2018-03-24 21:02
中職／陳琥一軍初登板 自覺可以更好2018-03-24 20:55
中職／棒打前隊友賽格威 猿隊開幕戰旗開得勝2018-03-24 20:24
棒球／東京奧運棒球賽 門票爭奪戰確定2018-03-24 20:21
中職／猿隊後來居上 開幕戰6：4擊敗兄弟2018-03-24 20:21
中職／張志豪扛4棒 盼成為學弟們榜樣2018-03-24 20:20
中職／鄭文燦信守承諾 桃園球場升級全彩計分板2018-03-24 19:57
韓職／長得帥又投得好 王維中圈粉功力強2018-03-24 19:48
中職／克恩三世先發戰前東家 最想對決詹子賢2018-03-24 19:34
韓職／歷史性首勝球 王維中忘了留2018-03-24 19:16
中職／開幕戰最嫩先發 廖健富敲生涯首打點2018-03-24 19:02
中職／界外球打穿桃園球場護網 直擊小五球迷2018-03-24 18:26
韓職／卡特球成新武器 王維中：前天才練的2018-03-24 17:51
日職／陽岱鋼3支0熄火 李杜軒代打沒表現2018-03-24 17:39
中職／29年開幕戰 賴清德開球2018-03-24 17:25
中職／王峻杰還有夢 不想太早離開職棒2018-03-24 17:13
中職／沒打熱身賽就扛開幕戰先發 余德龍嚇到了2018-03-24 17:01
中職／失敗也沒關係 王則鈞更強壯了2018-03-24 16:53
中職／猿開幕戰亮點 排2新秀先發2018-03-24 16:48
中職／陳琥等到上一軍 先從中繼起步2018-03-24 16:28
中職／要王維中猛一波 王躍霖：投得比想像中好2018-03-24 16:18
中職／史耐德點名先發 蔡齊哲、王則鈞入輪值2018-03-24 16:13
韓職／89球強投7局飆6K 王維中初登板奪首勝2018-03-24 15:51
韓職／王維中登恐龍戰報「投手丘就拜託你了」2018-03-24 12:45
熱門文章
NBA／柯瑞左膝內側拉傷 季賽將報銷拚季後復出2018-03-25 08:42
韓職／長得帥又投得好 王維中圈粉功力強2018-03-24 19:48
棒球／東京奧運棒球賽 門票爭奪戰確定2018-03-24 20:21
NBA／火箭氣勢銳不可擋 單季59勝創隊史最佳2018-03-25 11:45
韓職／歷史性首勝球 王維中忘了留2018-03-24 19:16
中職／猿隊後來居上 開幕戰6：4擊敗兄弟2018-03-24 20:21
NBA／西蒙斯大三元寫紀錄 史上第二人2018-03-25 16:15
HBL／球員轉戰國際賽 綠色神盾海內外練兵2018-03-25 13:32
NBA／哈沃德狂搶籃板 連破黃蜂隊史紀錄2018-03-25 11:58
MLB／林子偉下3A 台將連十年大聯盟開季將斷2018-03-25 07:49
韓職／助王維中奪首勝 恐龍洋砲：他比陳偉殷帥2018-03-25 12:14
NBA／厄文完成左膝手術 例行賽提前報銷2018-03-25 10:14
UBA／二連霸差一步 健行雙星先不談MVP2018-03-24 20:02
SBL／台銀無緣季後賽 韋陳明：我要負很大責任2018-03-24 19:45
中職觀察眼／猿隊贏在穩定 兄弟還在摸索2018-03-24 21:28
韓職／王維中處女秀飆152公里 包辦勝投與MVP2018-03-24 23:34
MLB／大谷翔平4.2局失2分 首度投滿85球2018-03-25 09:44
中職／界外球打穿桃園球場護網 直擊小五球迷2018-03-24 18:26
韓職／找回王維中首勝球 恐龍領隊親自頒贈2018-03-25 12:35
圖輯／又帥又強 王維中韓職初登板奪勝投2018-03-25 00:30
韓職／王維中球技與帥氣兼具 吸引一票韓女粉絲2018-03-24 23:34
韓職／王維中愛看海賊王 場上眼神殺教頭讚2018-03-24 22:26
中職／棒打前隊友賽格威 猿隊開幕戰旗開得勝2018-03-24 20:24
NBA／活塞佐蒙德全能數據 歐拉朱萬後第一人2018-03-25 12:25
中職／陳琥一軍初登板 自覺可以更好2018-03-24 20:55
NBA／西蒙斯第10次大三元領軍 輕取灰狼收6連勝2018-03-25 10:29
NBA／湖人庫茲瑪8次20分10籃板 居新秀之冠2018-03-25 14:36
中職／洪總評廖健富：打擊可以、配球馬虎2018-03-24 21:02
NBA／隊友撞傷柯瑞 勇士逆轉勝不開心2018-03-24 23:34
韓職／買票進場為王維中加油 最貴不到1500元2018-03-25 08:13
UBA／陳昱瑞末節狂飆 國體大暌違兩年再爭冠2018-03-24 21:06
中職／先馳得點卻被逆轉 兄弟史耐德：要再加強2018-03-24 22:20
中職／兩個第一次都開轟 林立：心態沒變2018-03-24 21:30
路跑／這次不向大陸喊話 播音阿姨替北竿超馬加油2018-03-24 21:44
邁阿密網賽／費德勒爆冷出局 下周讓出球王寶座2018-03-25 09:46
日職／陽岱鋼棒打宋家豪 帶動巨人攻勢逆轉勝2018-03-25 16:56
邁阿密網賽／三盤大戰惜敗 謝淑薇：仍收穫滿滿2018-03-25 07:51
NBA／柯瑞一再受傷 對衛冕絕非好兆頭2018-03-25 13:02
中職／鄭文燦信守承諾 桃園球場升級全彩計分板2018-03-24 19:57
UBA／國體大與健行爭冠 教頭點名王柏智是關鍵2018-03-24 22:22
留言