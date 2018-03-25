圖輯／Lamigo桃猿主場 鍾瑶擔任開球嘉賓

2018-03-25 18:06 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 余承翰 ╱即時報導



中華職棒今天在桃園棒球場進行Lamigo桃猿與中信兄弟的比賽，鍾瑶擔任開球嘉賓。