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圖輯／Lamigo桃猿主場 鍾瑶擔任開球嘉賓

2018-03-25 18:06聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

中華職棒今天在桃園棒球場進行Lamigo桃猿與中信兄弟的比賽，鍾瑶擔任開球嘉賓。

鍾瑶擔任開球嘉賓。記者余承翰/攝影
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鍾瑶擔任開球嘉賓。記者余承翰/攝影
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鍾瑶擔任開球嘉賓。記者余承翰/攝影
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