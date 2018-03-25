中職／季前反常大熄火 蔣智賢說給自己太大壓力

2018-03-25 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



蔣智賢。 報系資料照 分享 facebook 迎接轉隊後的新球季首戰，富邦悍將隊蔣智賢今天在台南球場出戰統一獅隊，賽前笑說心情「很淡定」，他在先前官辦熱身賽狀況不理想，他坦言自己求好心切，給自己太大的壓力，但目前狀況恢復到7、8成，「已經準備好了。」

蔣智賢、張正偉等5名球員去年季後被中信兄弟隊釋出，今年轉戰悍將隊，成為今年季前一大話題，但蔣智賢急於求表現，卻在官辦熱身賽時亂了自己節奏，打擊率只有1成18，他透露，這次自己開季前第一次遇到這種狀況，「比較反常一點。」

「到新的球隊，壓力一定會有，因為希望把自己最好的表現拿出來，給自己太多外來的壓力。」蔣智賢提到，外界將5名兄弟棄將稱作「復仇者聯盟」，加上自己去年球季尾聲歷經的風波，都形成一些壓力，因此「會更想表現自己。」

悍將隊總教練葉君璋也看出他給自己太大壓力，除了讓他的棒次從熱身賽時的第4棒調整到第6棒，也嘗試給他一點不同的訓練，蔣智賢說：「主要是一些節奏和觀念、小細節上的東西。」同時還分享一些心理層面的觀念。

今天棒次往後調整，蔣智賢認為，壓力有稍微小一些，自己也可以藉此多做點準備、有多一點機會觀察投手的球路，「希望自己不會再盲目的揮棒了。」