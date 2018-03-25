中職／回顧13年球員生涯 林岳平：真的不簡單

2018-03-25 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中職救援王林岳平。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 中華職棒「救援王」林岳平去年季後轉任統一獅隊二軍投手教練，獅隊今天新球季首戰在主場台南球場替他舉行引退儀式，回顧13年的球員生涯，林岳平直呼：「真的不簡單。」

林岳平加入職棒初期先發、後援兩頭跑，2007年開刀進行心臟瓣膜置換手術，重新回到球場上專職救援，林岳平回憶：「我在球隊的角色都是會牽動球隊的投手，其實滿不簡單的，每天要面對的不只勝與敗，還要面對球迷、輿論，自己在場上表現出的行為，也會被別人拿出來檢討。」

如今走下投手丘轉任教練，林岳平表示：「現在自己回頭看，還是覺得很不簡單，但自己曾經努力過、精彩就好。」

歷經「開心」手術後重回球場，且以127次救援成功締造中職紀錄，林岳平的例子十分激勵人心，他說：「開完刀回來，只想到『我重生了』，能走多遠我不知道，到今年（球員生涯）結束了，我走了11年。」

林岳平也用自身的經歷表示：「不要先把自己侷限在一個框架裡，不要說我只能做什麼，你當下能做什麼、你的目標是什麼，就用行動和態度去執行。」

今年初滿36歲，林岳平認為自己還有能力再投幾年，「之前歷經3、4年的低潮，去年自己狀況慢慢有起色，感覺不錯，我也為人為自己都有努力過了，現在公司希望我擔任教練，我也覺得那就現在轉，不要等到（表現）掉下去的時候才轉。」

今年起的新身分是二軍投手教練，獅隊安排在今天主場首戰賽後替他舉辦引退儀式，賽前林岳平心情顯得輕鬆，他笑說：「我認為我很自然啊，我現在不當選手改當教練，但今天的儀式結束後，明天還是要來練球，他們跟我說醫生有來，但我下禮拜還是要去回診。」