親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

董娘交代盡量買！ 台積電觀光團豪氣挺花蓮

信用卡網購平均交易額 嘉義打敗台北登全台第一

中職／19歲投打對決 陳琥讚廖健富：高中就很穩

2018-03-25 10:11聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

猿隊19歲捕手廖健富。記者鄭清元／攝影
猿隊19歲捕手廖健富。記者鄭清元／攝影
分享
中職開幕戰上演19歲投打對決，猿隊捕手廖健富從中信兄弟投手陳琥手中敲安，兩人高中時期就曾交手，陳琥稱讚廖健富高中時就是很穩定的打者，廖健富則希望能彼此互相努力。

陳琥比廖健富早一年加入職棒，兩人過去曾共同入選2016年U18亞洲青棒錦標賽中華隊，同年玉山盃高雄市及新北市在冠軍賽交手，雖然相差一打席未能對決，但由陳琥率領新北市奪冠，昨晚在桃園球場重現投打對決，由廖健富效力的猿隊以6：4拿下勝利。

廖健富表示，「跟業餘相比，兩人對決間最大不同就是氛圍，我們年紀差不多，既然都進入職棒，就是互相努力、良性競爭。」陳琥則認為廖健富高中時就很穩定，「要專心對付他。」

過去雖然也曾在眾多觀眾前出賽，但昨天猿象對決吸引18521人到場，史上開幕戰排名第二多，陳琥印象中還是第一次遇到破萬人場面，陳琥表示，「一開始在旁邊的時候，會覺得很大聲，不過上去之後就沒有影響了。」

在這樣的場景面對生涯職棒初登板，陳琥投0.2局被敲2安無失分，其中首打席面對陳俊秀，就送出生涯首次三振，賽後也將這顆球收藏起來。

廖健富以19歲之齡成為開幕戰最年輕的捕手，教練、學長都很照顧，總教練洪一中特別下保護令，賽前媒體靠近廖健富，洪總怕他緊張立刻拜託：「賽後再問啦。」同是捕手的林泓育、劉時豪也在比賽中提醒廖健富該注意的地方。

賽前投捕教練劉家豪一樣找廖健富複習基本動作，讓他保持平常心，也跟廖健富說，「好不容易有這樣的表現機會，就把努力成果發揮在場上。」廖健富聽教練的話，表現沒有生澀感，蹲滿9局，打擊方面3打數2安打，生涯首打點也出爐。

兄弟隊新秀投手陳琥初登板，投0.2局退場。記者鄭清元／攝影
兄弟隊新秀投手陳琥初登板，投0.2局退場。記者鄭清元／攝影
分享

廖健富陳琥中職
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

韓職／買票進場為王維中加油 最貴不到1500元

2018-03-25 08:13

韓職／王維中處女秀 包辦勝投+MVP

2018-03-24 23:34

韓職／王維中球技與帥氣兼具 吸引一票韓女粉絲

2018-03-24 23:34

中職／猿新秀林立開轟MVP 廖健富敲安追平

2018-03-24 23:34

圖輯／又帥又強 王維中韓職初登板奪勝投

2018-03-25 00:30

韓職／王維中愛看海賊王 場上眼神殺教頭讚

2018-03-24 22:26

中職／先馳得點卻被逆轉 兄弟史耐德：要再加強

2018-03-24 22:20

中職／兩個第一次都開轟 林立：心態沒變

2018-03-24 21:30

中職觀察眼／猿隊贏在穩定 兄弟還在摸索

2018-03-24 21:28

中職／洪總評廖健富：打擊可以、配球馬虎

2018-03-24 21:02

中職／陳琥一軍初登板 自覺可以更好

2018-03-24 20:55

中職／棒打前隊友賽格威 猿隊開幕戰旗開得勝

2018-03-24 20:24

棒球／東京奧運棒球賽 門票爭奪戰確定

2018-03-24 20:21

中職／猿隊後來居上 開幕戰6：4擊敗兄弟

2018-03-24 20:21

中職／張志豪扛4棒 盼成為學弟們榜樣

2018-03-24 20:20

中職／鄭文燦信守承諾 桃園球場升級全彩計分板

2018-03-24 19:57

韓職／長得帥又投得好 王維中圈粉功力強

2018-03-24 19:48

中職／克恩三世先發戰前東家 最想對決詹子賢

2018-03-24 19:34

韓職／歷史性首勝球 王維中忘了留

2018-03-24 19:16

中職／開幕戰最嫩先發 廖健富敲生涯首打點

2018-03-24 19:02

中職／界外球打穿桃園球場護網 直擊小五球迷

2018-03-24 18:26

韓職／卡特球成新武器 王維中：前天才練的

2018-03-24 17:51

日職／陽岱鋼3支0熄火 李杜軒代打沒表現

2018-03-24 17:39

中職／29年開幕戰 賴清德開球

2018-03-24 17:25

中職／王峻杰還有夢 不想太早離開職棒

2018-03-24 17:13

中職／沒打熱身賽就扛開幕戰先發 余德龍嚇到了

2018-03-24 17:01

中職／失敗也沒關係 王則鈞更強壯了

2018-03-24 16:53

中職／猿開幕戰亮點 排2新秀先發

2018-03-24 16:48

中職／陳琥等到上一軍 先從中繼起步

2018-03-24 16:28

中職／要王維中猛一波 王躍霖：投得比想像中好

2018-03-24 16:18

中職／史耐德點名先發 蔡齊哲、王則鈞入輪值

2018-03-24 16:13

韓職／89球強投7局飆6K 王維中初登板奪首勝

2018-03-24 15:51

說聞解字／中職燃戰火 「富」仇者聯盟最大焦點

2018-03-24 15:00

中職／富邦「悍」火力 克魯茲：預估半季75轟

2018-03-24 14:50

中職／悍將鑽石打線！挑戰聯盟169轟紀錄

2018-03-24 14:41

韓職／王維中登恐龍戰報「投手丘就拜託你了」

2018-03-24 12:45

韓職／王維中初登板 台灣球迷到韓國支持

2018-03-24 12:33

中職／6度執教開幕戰史上最多 洪總心情小緊張

2018-03-24 09:24

中職／4年內3度開幕戰相逢 猿戰中信老梗開新枝

2018-03-24 09:19
看更多

熱門文章

韓職／89球強投7局飆6K 王維中初登板奪首勝

2018-03-24 15:51

NBA／勇士贏球傷柯瑞 麥基：我會為他祈禱

2018-03-24 15:30

NBA／勇士逆轉老鷹 柯瑞29分但再度傷退

2018-03-24 15:10

NBA／厄文將動左膝手術 回歸時間未定

2018-03-24 16:48

NBA／火箭穩坐第一 丹東尼：下週開始輪休

2018-03-24 18:15

NBA／艾德里奇新高45分 馬刺延長賽險勝爵士

2018-03-24 12:52

韓職／長得帥又投得好 王維中圈粉功力強

2018-03-24 19:48

棒球／東京奧運棒球賽 門票爭奪戰確定

2018-03-24 20:21

韓職／歷史性首勝球 王維中忘了留

2018-03-24 19:16

韓職／卡特球成新武器 王維中：前天才練的

2018-03-24 17:51

中職／猿隊後來居上 開幕戰6：4擊敗兄弟

2018-03-24 20:21

NBA／柯瑞左膝內側拉傷 季賽將報銷拚季後復出

2018-03-25 08:42

中職觀察眼／猿隊贏在穩定 兄弟還在摸索

2018-03-24 21:28

UBA／二連霸差一步 健行雙星先不談MVP

2018-03-24 20:02

SBL／台銀無緣季後賽 韋陳明：我要負很大責任

2018-03-24 19:45

中職／界外球打穿桃園球場護網 直擊小五球迷

2018-03-24 18:26

NBA／衛少決勝節砍17分 雷霆澆熄熱火排名上升

2018-03-24 15:26

圖輯／又帥又強 王維中韓職初登板奪勝投

2018-03-25 00:30

NBA／詹姆斯三節拿27分 騎士輕取太陽4連勝

2018-03-24 15:15

中職／要王維中猛一波 王躍霖：投得比想像中好

2018-03-24 16:18

MLB／大谷翔平確定進輪值 初登板可望戰運動家

2018-03-24 18:05

韓職／王維中處女秀 包辦勝投+MVP

2018-03-24 23:34

韓職／王維中愛看海賊王 場上眼神殺教頭讚

2018-03-24 22:26

中職／棒打前隊友賽格威 猿隊開幕戰旗開得勝

2018-03-24 20:24

世界盃拔河／中華隊遭誤判丟金 官網被網友灌爆

2018-03-24 15:38

中職／陳琥一軍初登板 自覺可以更好

2018-03-24 20:55

MLB／林子偉下3A 台將連十年大聯盟開季將斷

2018-03-25 07:49

韓職／王維中球技與帥氣兼具 吸引一票韓女粉絲

2018-03-24 23:34

韓職／王維中登恐龍戰報「投手丘就拜託你了」

2018-03-24 12:45

中職／洪總評廖健富：打擊可以、配球馬虎

2018-03-24 21:02

羽球／戴資穎與科技部長聯手 不敵南科冠軍

2018-03-24 13:39

中職／悍將鑽石打線！挑戰聯盟169轟紀錄

2018-03-24 14:41

UBA／陳昱瑞末節狂飆 國體大暌違兩年再爭冠

2018-03-24 21:06

中職／兩個第一次都開轟 林立：心態沒變

2018-03-24 21:30

中職／先馳得點卻被逆轉 兄弟史耐德：要再加強

2018-03-24 22:20

NBA／羅瑞大三元 暴龍對戰籃網12連勝

2018-03-24 15:20

路跑／這次不向大陸喊話 播音阿姨替北竿超馬加油

2018-03-24 21:44

中職／富邦「悍」火力 克魯茲：預估半季75轟

2018-03-24 14:50

韓職／王維中初登板 台灣球迷到韓國支持

2018-03-24 12:33

中職／鄭文燦信守承諾 桃園球場升級全彩計分板

2018-03-24 19:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top