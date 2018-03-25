中職／19歲投打對決 陳琥讚廖健富：高中就很穩

2018-03-25 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



猿隊19歲捕手廖健富。記者鄭清元／攝影 分享 facebook 中職開幕戰上演19歲投打對決，猿隊捕手廖健富從中信兄弟投手陳琥手中敲安，兩人高中時期就曾交手，陳琥稱讚廖健富高中時就是很穩定的打者，廖健富則希望能彼此互相努力。

陳琥比廖健富早一年加入職棒，兩人過去曾共同入選2016年U18亞洲青棒錦標賽中華隊，同年玉山盃高雄市及新北市在冠軍賽交手，雖然相差一打席未能對決，但由陳琥率領新北市奪冠，昨晚在桃園球場重現投打對決，由廖健富效力的猿隊以6：4拿下勝利。

廖健富表示，「跟業餘相比，兩人對決間最大不同就是氛圍，我們年紀差不多，既然都進入職棒，就是互相努力、良性競爭。」陳琥則認為廖健富高中時就很穩定，「要專心對付他。」

過去雖然也曾在眾多觀眾前出賽，但昨天猿象對決吸引18521人到場，史上開幕戰排名第二多，陳琥印象中還是第一次遇到破萬人場面，陳琥表示，「一開始在旁邊的時候，會覺得很大聲，不過上去之後就沒有影響了。」

在這樣的場景面對生涯職棒初登板，陳琥投0.2局被敲2安無失分，其中首打席面對陳俊秀，就送出生涯首次三振，賽後也將這顆球收藏起來。

廖健富以19歲之齡成為開幕戰最年輕的捕手，教練、學長都很照顧，總教練洪一中特別下保護令，賽前媒體靠近廖健富，洪總怕他緊張立刻拜託：「賽後再問啦。」同是捕手的林泓育、劉時豪也在比賽中提醒廖健富該注意的地方。

賽前投捕教練劉家豪一樣找廖健富複習基本動作，讓他保持平常心，也跟廖健富說，「好不容易有這樣的表現機會，就把努力成果發揮在場上。」廖健富聽教練的話，表現沒有生澀感，蹲滿9局，打擊方面3打數2安打，生涯首打點也出爐。