韓職／買票進場為王維中加油 最貴不到1500元

2018-03-25 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



NC恐龍一壘側的商品販售部可訂製球衣。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook 看到王維中昨天在韓職NC恐龍開幕戰投7局失1分、送6K奪勝的表現，相信一定有不少台灣球迷增加來NC恐龍主場看球、替王維中加油的動力；事實上，若要到馬山球場看韓職，交通的便利性以及花費，都和日職比起來相較便宜。

昌原是南韓南端一座沿海城市，台灣球迷搭飛機可以從鄰近的釜山金海國際機場入境，雖然班次沒有飛往首爾那般密集，但每天仍有6班直飛班機可到，飛行時間僅2小時15分，便宜的票價約新台幣7000多元。

入境之後，國際航廈4號出口外可搭巴士前往馬山，一趟8300韓幣（約新台幣225元），時間約1小時，抵達市區後再轉巴士或計程車只需10分鐘左右即可到馬山球場，費用4000韓幣以內。

韓職在票價上提供許多選擇，馬山球場最貴的位置是在本壘後方，成人票5萬5000韓幣（約新台幣1485元），接下來為主場球隊所在的一壘側，票價最高來到4萬5000韓幣（約新台幣1214元），值得一提的是，這兩區今年賽季都比去年漲了1萬韓幣；至於最便宜的外野，低至4000韓幣就可入座。

現場售票處的左右兩側都有商品販售部，靠近三壘的店面有較多較齊全的NC恐龍相關物品，包含生活用品、裝飾品等，一壘側的則較為高階，可以訂做球衣或入手專業配件。