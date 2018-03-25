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圖輯／又帥又強 王維中韓職初登板奪勝投

2018-03-25 00:30聯合報 記者劉嘉斌╱即時報導

王維中加盟NC恐龍隊後未投先轟動，先前在機場穿著西裝前往美國春訓的「帥照」，已經讓他成功擄獲不少女球迷的心，昨天王維中證實自己「內外兼修」，開幕戰用7局失1分的表現奪下韓職首勝，並獲選為單場MVP。

王維中投完7局退場。記者吳敏欣／攝影
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王維中和捕手申真鎬。記者吳敏欣／攝影
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洋砲斯庫格斯敲出陽春砲。記者吳敏欣／攝影
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盧珍赫單場4打數3安打，還有一次保送上壘，有機會成為「新台灣之友」。記者吳敏欣／...
盧珍赫單場4打數3安打，還有一次保送上壘，有機會成為「新台灣之友」。記者吳敏欣／攝影
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NC恐龍開路先鋒朴珉宇。記者吳敏欣／攝影
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王維中韓職初登板就飆6K。記者吳敏欣／攝影
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王維中初登板收韓職首勝。記者吳敏欣／攝影
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王維中場邊接受美女記者採訪。記者吳敏欣／攝影
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LG雙子先發投手威爾森和王維中一樣有著帥氣的臉，兩人被稱作是最強顏值的對決。記者...
LG雙子先發投手威爾森和王維中一樣有著帥氣的臉，兩人被稱作是最強顏值的對決。記者吳敏欣／攝影
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王維中的帥氣外表一直是球迷高度討論的話題。記者吳敏欣／攝影
王維中的帥氣外表一直是球迷高度討論的話題。記者吳敏欣／攝影
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王維中NC恐龍
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