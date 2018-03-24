中職／猿新秀建功…林立開轟MVP 廖健富敲安追平

中職桃猿隊林立（右）在三局轟出中外野方向全壘打。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

中華職棒新球季昨天開打，去年霸主猿隊昨天在主場以六比四擊敗中信兄弟隊，新球季搶頭彩。猿隊去年選秀前二指名的捕手廖健富、林立昨晚在開幕戰初亮相就合力建功，兩隊新秀搶盡鋒頭。

廖健富是去年「選秀狀元」，昨天在開幕戰先發蹲捕，以十九歲又一七七天成為中職開幕戰最年輕先發選手，打擊繳出三支二表現，在四局下敲安送回追平分，生涯首打點出爐。他表示，自己有維持住熱身賽好手感。

桃猿隊19歲捕手廖健富（左）首扛中職開幕戰先發捕手，8局上成功阻殺衝回本壘的中信兄弟選手。 中央社 分享 facebook

首度在開幕戰大場面出賽，廖健富形容心情是「興奮又緊張」，猿隊總教練洪一中一開賽就看得出他的緊張情緒，在他下場時給予鼓勵，也盼藉這樣的比賽磨練年輕球員，「要讓他成長，這樣做最快。」

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去年猿隊第二指名林立，生涯首打席就轟全壘打獲單場ＭＶＰ，昨天在開幕戰被排為先發三壘手，又揮出帶起球隊攻勢的兩分砲。他提到：「自己在場上的心態，或是做任何事的心態都一樣，就是全力做好自己的工作、盡全力替球隊拿勝。」

至於中信兄弟前年「選秀狀元」投手陳琥，昨晚第八局登板中繼，生涯初登板只投○點二局，被擊出兩安打、投出一次三振，無失分。對於一軍初登板的感覺很平靜，他說：「還可更好。」

一軍「處女秀」，陳琥沒有太多情緒起伏，「不會想太多，上去就是想著要跟每位打者對決」，他也不知道該替自己打幾分，只說：「這場比賽之後，知道自己還要再加強修正什麼。」