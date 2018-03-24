韓職／王維中處女秀 包辦勝投+MVP

2018-03-24 23:34 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 吳敏欣 ／南韓昌原報導



王維中韓職初登板奪勝投。 記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

背負著眾所矚目的壓力出賽，台灣投手王維中昨天的韓職處女秀繳出亮眼成績，他先發七局丟一分並飆出六Ｋ，率領ＮＣ恐龍隊以四比二擊敗來訪的ＬＧ雙子隊，在主場留下開幕戰勝利，也成為台灣第一位奪得韓職勝投和單場ＭＶＰ的球員。

王維中共用八十九球，其中六十二球為好球；他在第一局和第七局投出三上三下，第二到第六局則是用三個雙殺守備化解危機；唯一失分發生在二局上，一開始讓洋砲賈西亞和旅美返鄉的金賢洙連兩棒敲出安打，接著蔡恩成用高飛犧牲打換到分數。

此役王維中最快球速來到一百五十二公里，並把所有球路都用上，其中，卡特球是他認為的主要武器，「韓職打者不怕速球，變化球也都對得到，所以前天牛棚才練一顆快的變化球，就是卡特球。」王維中原先投的卡特球變化幅度較大，新練的看起來像直球，所以帶來高揮空率。

ＮＣ恐龍三局下得到兩分逆轉，八局下洋砲斯庫格斯轟出陽春砲添保險，最後成了致勝分，王維中賽後表示，「這不僅是我在韓國第一場，也是大家特別關注的一場，很高興隊友打擊都有發揮，也幫我守備得很好。」

不負總教練金卿文日前的美言，王維中讓原先質疑他的人見識到王牌實力，只可惜具有歷史意義的韓職首勝球，王維中卻因為太緊張，忘了先跟捕手說要留下來。