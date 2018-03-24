中職／棒打前隊友賽格威 猿隊開幕戰旗開得勝

2018-03-24 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中華職棒昨天在桃園棒球場舉行開幕戰，桃猿林立在3局轟出中外野方向全壘打，帶有兩分打點。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook 中信兄弟派出賽格威擔任先發投手。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

猿隊今天開幕戰在桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，僅管前2局先陷入0：4落後，但3局起棒打「前隊友」賽格威，林立揮出帶起攻勢的2分砲，兩局搶5分逆轉戰局，終場就以6：4贏球，在主場搶下頭彩。

猿隊開幕戰推本季唯一續留的道恩斯先發，搭配中職開幕戰史上最年輕的19歲菜鳥捕手廖健富，開賽前被王威晨、吳東融、周思齊和張志豪連敲4安失2分，第2局被首名打者王峻杰掃出二壘打，再被第9棒王勝偉擊出2分全壘打，兄弟先取得4：0領先。

道恩斯度過前2局的亂流後回穩，後4局僅被敲1安沒失分。猿隊也自3局起攻破賽格威，首度參與開幕戰的林立敲出中外野2分全壘打，之後王柏融、林泓育連續安打再添1分，猿隊將比數追成3：4。

4局下猿隊持續反攻，郭嚴文率先上場就敲出二壘打，廖健富接著補上安打送回追平分，賺進生涯首打點，之後靠投手暴投攻占三壘，余德龍再適時安打助猿隊以5：4超前比數。

兄弟第5局換上第2任投手蔡齊哲，猿隊陳俊秀安打、郭嚴文保送，之後廖健富犧牲觸擊把隊友送上二、三壘，詹智堯擊出右外野高飛犧牲打替猿隊追加1分。

8局下兄弟再推19歲投手陳琥登板，先K掉陳俊秀，之後被郭嚴文、廖健富連敲2安後退場，由鄭錡鴻登板守成，沒再讓戰局有變化，陳琥生涯初登板留下0.2局、被敲2安、無失分表現。

猿隊今天打線中排出的2名新秀都有亮眼表現。林立生涯首度參與開幕戰就擔任先發三壘手、打第2棒，3局下揮出帶動攻勢的2分全壘打，獲選單場MVP。廖健富的開幕戰首秀則繳出3支2表現、4局下敲回追平分。