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中職／棒打前隊友賽格威 猿隊開幕戰旗開得勝

棒球／東京奧運棒球賽 門票爭奪戰確定

2018-03-24 20:21聯合報 記者婁靖平╱即時報導

世界棒壘球總會今天確定2020年東京奧運棒（壘）球賽6個名額的資格賽，同時取得國際奧會（IOC）認可通過，明年11月的世界12強賽，將先由美洲名次最高的一隊，及亞洲/大洋洲（日本除外）名次最高的1隊取得門票。

除了12強賽之外，另舉辦「非、歐洲資格賽」及「美洲資格賽」，再各取1隊晉級奧運。

「非、歐洲資格賽」由2019歐洲棒球錦標賽前5名，及2019年非洲棒球錦標賽/資格賽的優勝隊參加。

「美洲資格賽」有8國參加，明年12強賽中未取得東京奧運參賽資格的美洲代表國家，及泛美運動會棒球名次最高的球隊（1或多個），都將參與這個資格賽。

最後1張門票則由「洲際資格賽」產生，由6個國家參與，包括非洲/歐洲資格賽第2名、美洲資格賽第2、3名、2019亞洲錦標賽名次最高兩國 （不包括已經取得2020東京奧運參賽資格國家）、2019大洋洲資格賽優勝隊。

女壘部分，今年8月在日本千葉舉行的 2018世界棒壘總會女子壘球世界錦標賽，拿到第1名的國家將獲得直接晉級2020東京奧運的機會（如果日本贏得在千葉的世界棒壘總會世界錦標賽，第二名球隊將取得奧運席位）。

另有「非、歐洲資格賽」、「美洲資格賽」及「亞洲/大洋洲資格賽」。「美洲資格賽」取戰績最優的前兩隊，「非、歐洲」及「亞洲／大洋洲」各取戰績最優1隊。

女壘
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