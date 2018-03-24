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韓職／歷史性首勝球 王維中忘了留

韓職／歷史性首勝球 王維中忘了留

2018-03-24 19:16聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

王維中韓職首勝入袋。記者吳敏欣／攝影
王維中韓職首勝入袋。記者吳敏欣／攝影
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王維中韓職初登板就拿下勝投可說是天助自助和人助，因為7局投球中，他被敲6支安打，最後卻僅丟掉1分，除了自己的危機處理能力佳外，隊友的3次雙殺守備也是關鍵，其中有幾顆球雖然打得強勁，隊友還是能夠沒收，幸運之神的眷顧，讓王維中在走下投手丘時也忍不住淺笑。

原本王維中覺得運氣不站在他這，除了自己在5局上處理一顆投手正面滾地球時，讓它穿出去形成安打，3局上，LG雙子隊開路先鋒安益勳的甩棒，也「碰」巧敲成中間方向安打，讓他在心中自問，「到底是幸運還是太衰。」所幸最後結局是好的。

王維中此役和金賢洙上演大聯盟等級的對決，兩人對戰3打席，金賢洙一開始在2局上敲出安打，不過接下來是一個中外野飛球出局和一次三振，王維中認為，今天的每一支安打感覺都是自己失去專注力，想著要讓球慢慢進到好球帶所致。

昨天王維中對媒體表示，韓職打者喜歡抓第一球攻擊，不過搭檔的捕手申真皓卻抱持相反意見，認為打者只有在春訓才會積極出棒，現在投完第一場正式賽後，王維中似乎更加確定自己的想法是正確的，「今天看來他們還是在進攻第一球，後面要更小心去丟。」

代表台灣球員演出歷史性的韓職首勝，王維中卻表示，「昨晚朋友叫我記得要留首勝球，我還回他又不是大聯盟，後來想還是偷偷跟捕手講留一下好了，但結果還是忘了。」

金賢洙。記者吳敏欣／攝影
金賢洙。記者吳敏欣／攝影
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王維中結束7局投球任務，僅用89球。記者吳敏欣／攝影
王維中結束7局投球任務，僅用89球。記者吳敏欣／攝影
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王維中金賢洙
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