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中職／王勝偉夯2分砲 兄弟4：0桃猿

2018-03-24 17:55聯合新聞網 賽況報導

猿象開幕戰，雙方先發是道恩斯(左)對決賽格威的前隊友對決。 聯合報系資料照
猿象開幕戰，雙方先發是道恩斯(左)對決賽格威的前隊友對決。 聯合報系資料照
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賽況報導

二局上

道恩斯持續不穩，先被王俊杰敲出二壘安打，下一棒的王勝偉再補上一發兩分砲，兄弟取得4：0領先。面對王威晨又投出保送，逼得猿隊喊出這場第二次暫停，牛棚也開始啟動，還好道恩斯回穩，即便被跑者盜上二壘，仍連抓三個出局數結束這局。

二局下

賽格威此役狀況相當不錯，很快抓到2出局，雖讓郭嚴文敲出猿隊新賽季首安，但馬上又解決去年選秀狀元廖健富結完成三出局。

一局上

猿隊先發道恩斯首局就出狀況，連續被敲出4支安打丟掉1分，中職29年首分打點是由中信兄弟的周思齊擊出。暫停過後道恩斯得解決滿壘危機，先三振詹子賢抓到第一個出局數，接著陳子豪游擊滾地造成2出局，但兄弟換回1分，最後老將彭政閔遭到三振結束這局，但中信兄弟先馳得點以2：0領先桃猿。

一局下

中信兄弟賽格威面對前隊友不手軟，一開始就送出三上三下，包含讓首棒的藍寅倫與第三棒的王柏融吞K。

猿開幕戰排2新秀先發

猿隊開季26人名單中列入3名新秀，今晚開幕戰對上中信兄弟隊，包括中職19歲的菜鳥捕手廖健富、去年才加入中職的內野手林立都被排進今晚先發，投手吳丞哲則有機會中繼登板。

廖健富去年高中畢業就以選秀狀元之姿加盟中職，今年開幕戰就被安排先發蹲捕，搭配洋投道恩斯，成為中職史上最年輕的開幕戰先發捕手，也是今晚一大話題。

總教練洪一中昨天公布消息時雖稱廖健富上場不易緊張、神經大條，但今天賽前還是對他特別保護，要媒體賽前別訪問他，「要問等賽後再問，他已經很緊張了，讓他單純一點。」....《繼續閱讀

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