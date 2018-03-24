中職／要王維中猛一波 王躍霖：投得比想像中好

2018-03-24 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



韓職NC恐龍隊台灣投手王維中今天在開幕戰先發，對上LG雙子隊主投7局失1分，送出6次三振，韓職初登板就奪勝投，他效力於猿隊的哥哥王躍霖在準備今晚中職開幕戰前，也幾乎全程鎖定轉播，讚王維中表現「比想像中得好。」

王維中成為韓職史上第1位台灣球員，台灣時間今天下午1點在開幕戰登板的表現，在台、韓都十分受關注，中職今晚開幕戰則是晚間5點由猿隊對上中信兄弟隊，猿隊不少球員在賽前就一起透過直播觀看比賽。

王躍霖表示，賽前家人都沒特別跟弟弟說太多，「我爸昨天就有留言給我，說他不敢跟弟弟講鼓勵的話，怕講了之後他會更有壓力，我也只是今天早上跟他說加油，叫他『猛一波』。」王躍霖今天賽前熱身後，3局起開始看轉播，直到王維中投完7局退場。

猿隊投手王躍霖談弟弟王維中韓職初登板表現。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

對於弟弟在韓職初次亮相的表現，王躍霖說：「他用最省的用球數（89球）投7局，投得比我想像中還好，對方投手也很好。」他提到，今天王維中連續3局製造雙殺也是關鍵，還特別誇讚弟弟的隊友，「那個游擊手守得很好處理球很快、傳球也很快。」

王維中今年從美職轉戰韓職，並在初登板就繳亮眼表現，王躍霖說：「看他在那邊過得還滿適應的，那就好了。因為是亞洲球風，又可以吃亞洲食物，可能他會比較習慣。」他也認為：「王維中第一場投完，後面的比賽比較沒壓力，會投得越來越好。」

而看完王維中比賽後，王躍霖也將迎接中職開幕戰，兄弟倆有機會兩地接力登板。