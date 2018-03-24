中職／史耐德點名先發 蔡齊哲、王則鈞入輪值

2018-03-24 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



史耐德點名，中信兄弟王則鈞有機會擔任先發輪值一員。 聯合報系資料照 分享 facebook

中信兄弟隊新球季3名洋投扛先發輪值，總教練史博威決定，第4、5號本土先發重責，交給蔡齊哲、王則鈞擔任，由於第一周只有兩場比賽，兩人都會先在牛棚待命，下周開始分擔先發。

蔡齊哲去年季末獲得教練團重用，兩度先發雖都吞敗投，但經驗累積難得，季後參加冬盟比賽，也替自己增添更多競爭本錢，抗壓和控球都有進步。

王則鈞去年待在二軍，史耐德認為他的表現傑出，投球愈趨穩定，能力有提升，加上態度好，熱身賽內容不錯，「投球的氣勢和熱忱都具備」，決定把先發重責交給他。