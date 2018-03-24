中職／悍將鑽石打線！挑戰聯盟169轟紀錄

2018-03-24 14:41 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 蘇志畬 ／台北報導



陳品捷、蔣智賢與高國輝(由左至右)可望讓悍將全壘打數大躍進。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華職棒29年於今天揭開序幕，富邦悍將補進五位前中信兄弟球員蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清及林克謙，陣容換然一新，尤其是打線獲得最大助益，有機會超越去年四隊最多的151轟，甚至挑戰中職的169轟紀錄。

去年富邦去年團隊全壘打95轟，四隊排名墊底，今年在具有30轟實力的蔣智賢加入後，加上高國輝若能健康打完整季、陳品捷第一個完整球季適應良好，要超越隊史最多的131轟不是太大問題，第一個目標是挑戰去年猿隊敲出的151轟。

蔣智賢加入後扛起三壘守備，悍將內野火力大升級，近兩年他分別敲出21轟、30轟，而去年富邦三壘手總計僅敲出6轟，整季可望多出15至24轟。

高國輝去年因左手腕受傷僅出賽25場、敲出3轟，是悍將全壘打熄火最主要原因。今年高國輝目標是完整出賽，再拚全壘打王；2015、2016年他分別敲出34轟、39轟，若以30轟基本盤起跳，團隊可再多27轟。

另在張正偉加盟後，陳品捷不用內外野兩邊跑，可以專心守二壘。去年季中選秀加盟富邦的他，出賽58場就敲出7轟，今年完整球季如果能夠複製一樣表現，預估可繳出10至15轟成績。

蔣智賢、高國輝若同樣敲出30轟，加上陳品捷有14轟表現，富邦悍將單季全壘打數預計可從95轟增加到153轟，媲美去年拿下冠軍的猿隊打線，要挑戰2016年創下169轟的中信兄弟「黃金打線」，則要看林哲瑄能否找回水準。

林哲瑄去年整季僅敲出3轟，不過2016年曾有單季22轟水準，若能找回當年手感，把落差的19轟加上去，悍將今年團隊全壘打數上看172轟，也為「鑽石打線」的打擊火力更添期待。