中職／6度執教開幕戰史上最多 洪一中心情小緊張

2018-03-24 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



洪一中總教練(左)認為心情緊張是正常的，尤其選手可能影響更大。 聯合報系資料照片 分享 facebook 中華職棒29年新球季今晚5時在桃園球場開打，開幕戰重現去年冠軍賽組合，由猿隊在桃園球場迎戰中信兄弟，猿隊總教練洪一中生涯第6次帶隊參加開幕戰，是史上經驗最豐富的教頭，但他說，「心情上還是會有一點緊張。」

去年洪一中將執教生涯推進到750勝，刷新徐生明最多勝場紀錄，過去打過5次開幕戰的他，原與徐生明並列最多，今天開賽後將獨居第一，洪總表示，「其實沒有那麼注意這些紀錄，開幕戰就是一年120場中的1場。」

洪一中過去執教LaNew熊打過兩次開幕戰，猿隊三次，戰績總計2勝3敗，第一場是否會特別想搶得頭彩？洪總說，「沒太大差別，我每一場都想贏球，就連熱身賽也想贏，保持一樣的心情就好。」

一年中的第一場比賽，洪一中認為心情緊張是正常的，尤其選手可能影響更大，「之前熱身賽觀眾沒那麼多，這是一年開始的第一場，選手很久沒看到這麼多觀眾了，情緒波動會比較大，腎上腺素也會飆高。」

猿象兩支熱門球隊吸引力大，今天的預售票已賣出16000張，在開幕戰史上排名第五，距離2016年締造的開幕戰最多觀眾19393人紀錄，也只差3393人，就看加上現場票有無機會挑戰新高。

面對第一場比賽的壓力，雙方先發派出老面孔，由道恩斯對上賽格威，形成另類「內戰」，兩人去年同樣效力猿隊，但今年賽格威轉披黃衫，猿隊推出19歲的開幕戰最嫩捕手廖建富與道恩斯搭擋，中信兄弟同為19歲的陳琥則可能以中繼投手身份上場。