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中職／開打洋投對決 廖健富將寫紀錄

2018-03-24 09:46中央社 台北24日電

廖健富。 圖／聯合報系資料照片
廖健富。 圖／聯合報系資料照片
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中華職棒29年球季今天開打，開幕戰由Lamigo桃猿隊主場迎戰中信兄弟隊，兩隊分別由洋投道恩斯、賽格威先發，有望刷新中職開幕戰觀眾紀錄，桃猿19歲捕手廖健富將成為最年輕開幕戰先發。

中職歷年第四度在桃園棒球場打開幕戰，前3次都有不錯的票房紀錄，2016年桃園棒球場寫下中職開幕戰最多觀眾人數紀錄，總計吸引1萬9393人入場，今年桃園球場有新面貌，引進知名美食品牌，提升球迷觀賽體驗，今年相同對戰組合、相同場地，有望再刷新中職開幕戰入場觀眾紀錄。

兩隊開幕戰都由洋投扛先發，這也是繼2016年後，中職開幕戰兩隊再度都派出洋投先發，兄弟隊隊史第15次參加中職開幕戰，次數僅次於統一獅隊的18次，目前隊史開幕戰戰績10勝4敗，桃猿隊隊史第六度參與中職開幕戰，目前開幕戰戰績2勝3敗。

兄弟隊由去年效力桃猿的洋投賽格威出戰前東家，賽格威去年單季出賽27場（26場先發），戰績16勝5敗，是桃猿隊去年拿下總冠軍重要戰力之一，今年改披黃衫，在官辦熱身賽雖有出賽，但沒有與桃猿交手。

桃猿隊隊史歷年中職開幕戰都由洋投掛帥，今年也不例外，洋投道恩斯，去年整季出賽25場先發，戰績10勝3敗，防禦率3.49，去年與兄弟隊對戰數據不錯，總計10場先發戰績3勝1敗，對戰防禦率2.74；今天與前隊友賽格威同場較勁，也是開幕戰焦點之一。

桃猿隊總教練洪一中表示，今天開幕戰將讓去年中職選秀狀元、19歲捕手廖健富與道恩斯先發投捕搭檔；廖健富將成為中職開幕戰最年輕先發球員，至於中職開幕戰最年輕出賽球員紀錄保持人，為隊友林承飛在2016年以18歲又346天寫下紀錄。

中職賽格威廖健富
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