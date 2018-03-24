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韓職／球團給禮遇 王維中開幕戰捕手自己選

2018-03-24 07:21聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

王維中雖然表示自己只是洋將身分，不確定明年能否和隊友一起踏入新球場，但也相當期待...
王維中雖然表示自己只是洋將身分，不確定明年能否和隊友一起踏入新球場，但也相當期待。記者吳敏欣／攝影
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王維中轉戰韓職新環境，不過NC恐龍卻沒有指派有經驗的捕手從旁輔佐，而是讓年僅26歲的申真鎬和他搭檔，其實這是球團給王維中的禮遇，讓他自己挑選捕手，「那時候他們問我要哪個捕手，我就選他（申真鎬），因為他也在美國待過，會英文溝通，比較好商量。」

申真鎬2010年旅美加盟皇家，最高曾上到1A，2014年遭釋出，去年才來到NC恐龍，但只出賽2場，沒想到今年在王維中的「欽點」下，攜手出征開幕戰。

不只能指定搭檔，王維中表示，球團的確給予洋將的他滿多禮遇，包含目前住的公寓是舒適的3房一廳，他只需自行負擔水電費。

NC恐龍所在的昌原位於南岸，只是座港口城市並非大型都會區，球團也屬小市場經營，但當地政府對於棒球的投入和支持卻相當踴躍，在王維中投完馬山棒球場最後一個開幕戰後，明年球隊將「入新厝」，搬進舊址隔壁新落成的昌原棒球場。

和已有36年歷史的現用球場相比，新球場的觀眾席將一口氣從1萬1000人提升到2萬5000人，規格和設備皆大幅升級，王維中雖然表示自己只是洋將身分，不確定明年能否和隊友一起踏入新球場，但也相當期待，「這個蓋好後會是全韓國最好的球場，因為他們找來在大聯盟設計過10幾個球場的人來設計的。」

王維中NC恐龍
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