日職／陽岱鋼3支2無緣台灣對決 宋家豪中繼無失分

2018-03-23 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



日職巨人隊今天在官辦熱身賽對上樂天隊，陽岱鋼先發上陣，3打數揮出2支安打，提前退場休息，樂天台灣投手宋家豪則是在第7局登板，中繼1.1局無失分，兩人無緣上演「台灣對決」。

陽岱鋼此戰擔任巨人先發中外野手、打第1棒，面對樂天王牌先發則本昂大，前2打數都揮出安打，第5局則遭到三振，打完3打席就退場休息，單場3支2，打擊率回升至3成94。

兩隊今天都推出王牌先發，則本昂大主投6局飆7K無失分，巨人菅野智之則是4局賞6K無失分，雙方前6局打完維持0：0平手。7局上巨人投手崩盤，單局被揮出6支安打，包括内田靖人的2分砲，樂天灌進5分。

7局下樂天換上第2任投手濱矢廣大，被敲2支安打，製造2出局一、三壘有人的危機，樂天再推宋家豪登板，只用1球讓坂本勇人擊出三壘滾地球出局，化解危機，接著他續投第8局，連續解決洋砲葛雷諾、麥基，以及21歲好手岡本和真。

宋家豪此戰中繼1.1局，只用了12球，連續解決4名打者，沒有失分，最快球速149公里。他在今年熱身賽前3場出賽合計投4局無失分，但3月16日對上阪神隊中繼1局失8分，防禦率暴增至12.60，今天是他相隔一周後再登板，狀況回穩，防禦率也下修為9.95。

至於自大聯盟回到日職巨人的42歲老將上原浩治，今天在官辦熱身賽第2度出賽，8局上登板中繼，2出局後被茂木榮五郎、田中和基連敲2安，但成功守住局面，中繼1局無失分。巨人直到9局下才靠長野久義的陽春砲破蛋，終場以1：5不敵樂天。