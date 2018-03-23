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中職／狀元郎開幕戰蹲捕 廖健富興奮多於緊張

2018-03-23 18:18聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

猿隊明天開幕戰確定排19歲菜鳥廖健富先發蹲捕，這也讓他成為中職史上最年輕的開幕戰...
猿隊明天開幕戰確定排19歲菜鳥廖健富先發蹲捕，這也讓他成為中職史上最年輕的開幕戰先發捕手。 中央社
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猿隊明天開幕戰確定排19歲菜鳥廖健富先發蹲捕，這也讓他成為中職史上最年輕的開幕戰先發捕手，才加入職棒不到1年就爭取到這樣的機會，廖健富用「不可思議」來形容。

廖健富是去年選秀狀元郎，去年球季尾聲登一軍小試身手，而他今年歷經完整春訓，攻、守表現大躍進，且熱身賽狀況火燙，確定被排為開幕戰先發捕手，總教練洪一中說：「他狀況感覺不錯就用他了。」

把去年才高中畢業的菜鳥排為新球季首戰先發捕手，洪總坦言：「說不擔心是騙人的，但也不至於太擔心。」他認為廖健富在場上屬於較不易緊張的球員，「就是神經比較大條。」

廖健富幾天前已被身邊的人告知有機會擔任開幕戰先發，這透露，自己利用最後幾天讓自己做好準備，並將以平常心面對，「讓自己不要有太多想法，才可以盡情做好自己的事。」

才要迎接第一個完整球季就扛首戰蹲捕重任，廖健富直言這機會來得比自己預期得更快，「沒有想到一進來狀況就那麼好。」而比起緊張，他認為心情上是興奮和期待多一點，「說不緊張是騙人的，但不能讓別人看出來。」

明天將在破萬名球迷的盛大場面下表現，廖健富說：「滿期待人很多的那種感覺，自己就是享受比賽就好，希望可以維持著熱身賽那種手感。」

廖健富中職選秀
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