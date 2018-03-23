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棒球／A級國家級教練證 陳金鋒拿到手

2018-03-23 17:14聯合報 記者婁靖平╱即時報導

中華棒協今天公布A級教練講習合格名單，富邦悍將隊顧問郭泰源、副領隊陳金鋒都通過測驗，取得國家級教練證照，依規定，未來可於國內甲組成棒隊擔任教練。

Ａ級棒球教練講習每兩年舉辦一次，去年11月舉行，有88人報名參加，有59人過關、取得證照。

除了郭泰源、陳金鋒之外，獅隊教練高建三、許峰賓、悍將隊教練余文彬、前興農牛投手蔡仲南等人，都在這次講習會取得證照。

A級教練講習資格限定嚴格，是目前國內棒球教練最高級的證照，須曾任國內、外職業棒球隊教練登錄累計滿三個球季才能參與，而B級棒球教練資格滿3年以上實際經驗、曾任甲組球隊教練滿3年以上、曾任各級國家代表隊教練成績優異者，也可報名參加。

106年A級棒球教練講習會合格名單

編號姓名編號姓名編號姓名

1 陳金鋒21 何凱翔41 郭東昇

2 郭泰源22 余進德42 鄭勝謙

3 黃振宗23 陳進龍43 王證僑

4 許國隆24 黃欽智44 胡睿呈

5 王勝榮25 陳尚楷45 林鴻遠

6 施翔凱26 羅益兆46 朱偉銘

7 楊竣凱27 杜寅傑47 洪杰祥

8 黃龍義28 謝竣翔48 楊松弦

9 蔡仲南29 鄭志強49 楊騏旭

10 李政翰30 陳玉船50 周森毅

11 林敬民31 洪偉翔51 林加祐

12 高漢模32 陳志強52 李明進

13 干易哲33 陽豐隆53 楊家宏

14 李志傑34 郭仲倫54 黃光永

15 蔡秉師35 陳柏丞55 蔡青峰

16 陳彥程36 余宗翰56 余文彬

17 賴浩鈞37 高建三57 王金勇

18 許峰賓38 賓清華58 紀榮家

19 吳家輝39 卓琨原59 施金典

20 鄭乃文40 邱書煌

陳金鋒郭泰源
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