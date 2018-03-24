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韓職LIVE／王維中開幕戰搶首勝 首局讓對手三上三下

影／槍插腰際遇警圍捕狂奔 軟腳仆街槍還走火

韓職／王維中開幕戰搶首勝 首局讓對手三上三下

2018-03-24 13:11聯合新聞網 賽況報導

台灣首位加盟韓職的球員王維中將是NC恐龍隊開幕戰先發。 圖／截圖自NC恐龍隊官方...
台灣首位加盟韓職的球員王維中將是NC恐龍隊開幕戰先發。 圖／截圖自NC恐龍隊官方粉絲團
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賽況報導：

第一局

王維中首局就有好的開始，讓LG雙子隊三上三下，讓對手打成2個滾地球並且送出1K，最快球速達153公里！

王維中尬威爾森 開幕戰最帥洋投對決

【聯合報／記者葉姵妤╱綜合報導】

台灣首位加盟韓職的球員王維中將是NC恐龍隊開幕戰先發，24日在主場馬山球場對戰LG雙子隊，對方先發投手也確定為洋投威爾森（Tyler Wilson），兩人將上演「高顏值」對決。

25歲的王維中今年從美職轉戰韓職，今年年薪總額90萬美元（約台幣2643萬元），NC恐龍隊總教練金卿文也早已宣布由他擔綱球隊開幕戰先發。他在赴美春訓熱身賽時共出賽3場，合計投9局失1分，回到南韓後在17日官辦熱身賽先發對上韓火鷹隊，主投5.2局失4分吞敗。

28歲的威爾森曾是台灣左投陳偉殷在美職金鶯隊時的隊友，過去3個球季都有大聯盟登板記錄，合計出賽42場（19場先發），拿下8勝10敗，防禦率5.02。今年他與王維中同樣是從美職轉赴韓職打拚，本季年薪80萬美元（約台幣2349萬元），也確定在開幕戰對決王維中。

王維中成為韓職史上第一位台灣球員，帥氣外表還被封上「台灣李敏鎬」的稱號，讓他在韓職還未正式登板就已受到高度關注。而先前南韓體育網站「野球朋友」就在臉書發起本季「最帥洋投」的票選，共有近萬名球迷投票，最終王維中以31%得票率排第2，輸給威爾森的71%。

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