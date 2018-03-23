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MLB／大谷的首戰對手 運動家預期他會比現在好

2018-03-23 07:18聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

日籍球星大谷翔平的投打天賦還未在大聯盟場上展現，外界看衰聲浪漸大，運動家預計將成為第一個在例行賽中「開箱」大谷翔平的隊伍，總教練梅爾文（Bob Melvin）也很期待看到他的表現，「我們都知道他是個很有天分的傢伙。」

天使將從30日起與運動家展開4連戰，為新球季揭開序幕，昨天美國媒體報導大谷翔平將扛第1戰指定打擊和第3戰先發投手，儘管遭到總經理艾普勒（Billy Eppler）否認，但只要大谷能進入開季25人名單，運動家勢必將成為他的第一個對手。

大谷翔平在春訓表現欠佳，擔任投手時，在2場大聯盟熱身賽和2場B game出賽的防禦率高達16.20，12場擔任打者的大聯盟熱身賽，28打數只擠出3支安打，打擊率只有1成07。

今天有日本媒體詢問梅爾文，對於大谷至今的春訓表現有何看法，而他回應：「我還沒有親眼看過他，所以你們可能問錯人了。」但梅爾文也肯定大谷絕對是位天賦十足的好手，預期他會投4連戰的其中1場比賽，也認為當球季開打後，大谷的表現絕對會比現在更好。

大谷今天到小聯盟比賽擔任指定打擊，在相鄰的兩座球場接連出賽，合計8打數2安打、吞3K，他將在周日再度以投手登板，戰場預計是隊內的分組對抗賽。

大谷翔平運動家大聯盟
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