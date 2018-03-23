中職／猿打線焦點仍是「大王」 拚衛冕關鍵是洋投

2018-03-23 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／專題報導



王柏融。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在去年以金冠軍之姿、台灣大賽四戰擊敗中信兄弟隊後，猿隊達成四年內三度奪冠的霸業，今年尋求衛冕的他們，洋投仍是關鍵。

上賽季賽格威、史博威、道恩斯挹注四十一勝，讓猿隊得以創下單季七十八勝的中職新紀錄，領隊劉玠廷季後雖然表示會盡力留人，最終只有道恩斯回鍋。賽格威跳槽至中信兄弟隊，史博威原先被美職遊騎兵隊以小聯盟約簽下，日前剛被釋出，猿隊會不會再度延攬，是相當受注目的話題。

道恩斯去年廿五場先發，戰績十勝三敗，防禦率三點四九，猿隊盼他成為領頭羊，率領洋將複製上季成功的經驗。

另外兩名洋投，猿隊找來原中信兄弟的克恩三世（肯恩），和原統一獅隊的尼克斯（麥克爾）。克恩三世上季十六場先發，留下八勝五敗、防禦率五點一六的成績，尼克斯九場先發，兩勝五敗、防禦率五點四○，兩人表現皆不算突出，就看猿隊是否能再擦亮「洋投再生工廠」的名號。

本土投手方面，王溢正、林樺慶都是先發輪值的預計人選，新秀黃子鵬則是待命；而牛棚雖然老將林英傑離隊，但只要中繼雙核心的林柏佑、王躍霖，以及救援王陳禹勳穩定坐鎮，猿隊的後段局數仍保有絕佳戰力。

「暴力猿」在火力強大，去年團隊打擊率三成○二，更是四隊當中唯一的三字頭，在林泓育、朱育賢、陳俊秀等重砲雲集的打線中，最有看頭的仍舊是「大王」王柏融，今年打完就能取得旅外資格的他，要用棒子為自己拚身價。

猿隊二○一六年飽受傷兵困擾，當季敬陪末座，但近來養兵有成的他們，就算一線戰力告急，板凳上也早就坐滿摩拳擦掌的新秀，包括林立、梁家榮、楊岱均、廖健富等蓄勢待發。（系列四）