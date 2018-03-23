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季前分析／富邦拚首冠 球星調度是最大考驗

2018-03-23 07:00Tzuyi

義大犀牛2016年季中在宣布轉賣後落入谷底，同年度卻在台灣大賽封王。隨後更換新東家，富邦接手後聘請陳金鋒擔任副領隊、郭泰源擔任顧問，全隊也大幅度加薪，看似欣欣向榮的一年，卻慘遭滑鐵盧跌至墊底席次，近兩季的境遇就像洗三溫暖一般。

球季結束後，富邦開始大力整頓球隊，釋出陳煥揚、陳泓亦、潘庭豐、陳冠儒、黃思漢、方玄宗、陽冠威、黃智培、張淯虎、楊承駿等10位球員，黃柏揚、林憲章及徐育澄分別轉任教練、訓練員及管理，增菘瑋及簡嘉佑則自請離隊，總計季末有15位本土球員異動。但他們吸收即戰力蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清及林克謙，加上去年季中選秀網羅七位新秀，戰力不僅加分，更組成超恐怖的打線。

更重要的是他們留下三冠王洋投羅力(Mike Loree)，還找來去年中信的伍鐸(Bryan Woodall)及統一的布魯斯(Bruce Billings)。這三位都證明自己能適應台灣職棒，去年分別繳出16、13、13勝，共計42勝，比桃猿隊三洋投累計還多。除了是原球隊最穩的先發投手，還具有三振能力，並且負擔較多局數。

先發投手：可怕的洋投鐵三角

羅力依然富邦頭號戰將，再搭配伍鐸及布魯斯，勢必能吃下很多局數，也減少牛棚及本土投...
羅力依然富邦頭號戰將，再搭配伍鐸及布魯斯，勢必能吃下很多局數，也減少牛棚及本土投手壓力。 聯合報系資料照片
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今年先發主力毫無疑問將是由羅力、伍鐸及布魯斯三位洋將擔任，而本土輪值的四、五號先發則是至今尚未確定。不過富邦去年讓黃亦志、陳明軒及林政賢等新秀輪流先發，本土共計先發46場，約為38%，非常接近五人輪值中，兩人應該分攤的比例，是非常難得的數據。

羅力是當今中職最穩定的投手，2015年~2017年都拿下勝投王、防禦率王及最佳十人，也拿過2座三振王。伍鐸是去年聯盟投球局數最多的投手，滾飛比2.23是明顯的滾地球投手，並具有優異的三振能力。布魯斯是獅隊連續兩年唯一的十勝投手，是讓羅力無緣連三年三振王的主角，但他的防禦率是三人中最高者。不過三人整體來說，適應台灣職棒環境，能拿下不少勝利。

本土投手是富邦很重視的一環，並願意給予機會，但是都仍無法獨挑大樑。今年他們網羅陳鴻文入隊，目前以先發調整，將會是第四號先發。第五號先發人人有機會，個個沒把握，除了黃亦志、陳明軒及林政賢外，陳仕朋也有機會爭取。

球團大幅度補強先發陣容，若都調整到位，洋將可望分攤更多的場次及局數，最直接的影響就是年輕球員及牛棚的負擔降低。這對調度及養成都會是助力，但要如何讓這麼多年輕球員在僅有場次吸取經驗，則是教練團需要思考的部份。

牛棚：功能性不再 鐵牛棚仍待除鏽

富邦擁有大聯盟資歷的投手，後援順位卻排不出來，僅確定由張耿豪擔任終結者，表示今年...
富邦擁有大聯盟資歷的投手，後援順位卻排不出來，僅確定由張耿豪擔任終結者，表示今年牛棚狀況還是不好。 聯合報系資料照片
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義大犀牛時期的鐵牛棚，換成富邦悍將後僅有21場救援成功，卻有高達30場救援失敗，四隊表現最差。黃勝雄、賴鴻誠、羅華韋、郭泓志等防禦率都高於6，蔡明晉、倪福德、林晨樺都是5開頭的防禦率。讓他們原本左投、右投、側投等不同類型的牛棚失靈，僅有張耿豪表現較佳。

去年的牛棚表現歸咎於經典賽打亂春訓節奏，甚至疲勞造成受傷所致。今年富邦經過完整春訓後，牛棚在熱身賽表現還是不如預期。僅有林煜清、林晨樺及張耿豪表現較佳，小將彭世杰也有亮眼表現。但他們以往最具威脅性及功能性的左投部隊及大聯盟牛棚，狀況都不理想，鐵牛棚還未完成除鏽，只能靠洋投先發時多分攤局數減少負擔。

攻擊：重兵駐守 棒棒開花

蔣智賢加入富邦後，在春訓狀況不如預期，可能是因為參加澳職出現疲勞狀況，如何安排他...
蔣智賢加入富邦後，在春訓狀況不如預期，可能是因為參加澳職出現疲勞狀況，如何安排他的棒次將影響到團隊火力串聯。 聯合報系資料照片
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今年的悍將打線加入張正偉、蔣智賢及去年下半季加盟的陳品捷後，火力可望大幅提升。張正偉將擔任第一棒的角色，他有很好的上壘率及速度，是經驗豐富的開路先鋒。其餘棒次由林益全、林哲瑄、蔣智賢、高國輝、胡金龍、陳品捷、方克偉及高國麟擔任，他們全部都有１０轟以上的能力，蔣智賢及高國輝甚至有30轟以上的能力，可望挑戰單季169支全壘打的團隊紀錄。

不過以往葉總的教練團多以靈活戰術著稱，是2016年拿下總冠軍的關鍵。然而現在幾乎棒棒重砲，要使用戰術就較為困難，整體攻擊模式應會比較簡單。棒次上要如何安排，還有如何讓蔣智賢減少疲勞並融入球隊，將是教練團需要頭痛的部分。

守備：內野大換人 調度需要特別注意

高國麟轉練內野多年，表現漸入佳境，若守備範圍更大更趨於穩定，會讓教練團調度更為放...
高國麟轉練內野多年，表現漸入佳境，若守備範圍更大更趨於穩定，會讓教練團調度更為放心。 聯合報系資料照片
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前年他們好不容易解決守備問題，今年又是球迷及評論討論的話題。他們今年網羅伍鐸這位超級滾地球型投手，但是內野防區的主力從守優於攻的林威廷、陳凱倫及李宗賢，換成攻優於守的陳品捷、高國麟及蔣智賢，守備部分會讓人捏一把冷汗。目前可能的辦法是依照比賽狀況及投手習性調整，守備組應該會有很多機會登板。

至於外野及捕手部分，張正偉的加入會讓胡金龍及高國輝輪值指定打擊，而且他與林哲瑄守備範圍都很大，外野不需要擔心。捕手方面，方克偉及林宥穎都是有經驗及能力的中生代捕手，同樣不太需要煩惱。

深度：人手充足且兵強馬壯

林威廷能攻能守，而且還有長打能力，會是板凳席中的頭號刺客。 聯合報系資料照片
林威廷能攻能守，而且還有長打能力，會是板凳席中的頭號刺客。 聯合報系資料照片
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富邦悍將的板凳席中，所見的幾乎都是有先發能力的球員，是他們最有本錢挑戰榮耀的一環。內野方面有林威廷、陳凱倫及李宗賢，外野則有張建銘、高孝儀及吳宗峻，還有工具人于孟魁，都是有經驗也都曾是先發的球員。年輕球員還有期待性很高的范國宸、申皓瑋、石翔宇、張冠廷等，幾乎每個位置都不怕沒有人替補。

結語：別讓悍將變勇士

如何幫助球星走出低潮，不把老闆的錢冰在板凳還能不影響戰績，都是葉君璋帶領的教練團...
如何幫助球星走出低潮，不把老闆的錢冰在板凳還能不影響戰績，都是葉君璋帶領的教練團要頭痛的地方。 聯合報系資料照片
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同集團的富邦勇士籃球隊同樣也是星光熠熠，但是排名卻僅是後段班，很大的狀況就是球星狀況不好時，調度還是讓他們繼續在場上。熱身賽時悍將打線發揮不好，球季期間同樣會碰到類似情況。以往太多教練不敢讓球星離開先發陣容，反而影響戰績，該如何狠下心讓狀況不好的球星去調整，或是該如何調度都會是影響戰績的關鍵。

另外，不只張建銘喊出希望在興農、義大及富邦都奪冠。葉君璋以往球員時期在味全、興農、兄弟，及教練時期的Lamigo及義大，也都曾獲得總冠軍，若是能幫助富邦奪冠，將創下在六支球隊都拿下冠軍的特別紀錄。今年富邦的陣容絕對具有幫助圓夢的機會，就看如何讓戰力最佳化了。

富邦悍將季後戰力異動
入隊球員
守備位置
離隊球員
守備位置
伍鐸 *
投手
力猛 *
投手
布魯斯 *
投手
銳爾登 *
投手
陳鴻文
投手
陳煥揚
投手
林煜清
投手
陳泓亦
投手
林克謙
投手
潘庭豐
投手
羅國華
投手
陳冠儒
投手
范國宸
捕手
黃思漢
投手
楊晉豪
捕手
黃柏揚 **
投手
陳品捷
內／外野手
增菘瑋
投手
蔣智賢
內野手
簡嘉佑
投手
陳韋奇
外野手
林憲章 **
內野手
陳勤宗
外野手
陽冠威
內野手
張正偉
外野手
黃智培
內野手
張淯虎
內野手
楊承駿
內野手
方玄宗
內野手
徐育澄 **
外野手
*外籍球員　　**退役轉任教練



富邦悍將羅力蔣智賢高國麟林威廷

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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