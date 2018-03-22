親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

你擦1個月他擦3個月 日本廁紙愈做愈長的驚人原因

獨家／卡管事件 管中閔：台灣學術界絕無僅有的政治恐攻

中職／開季多項紀錄待破 王柏融要拚旅外身價

2018-03-22 12:00中央社 中央社

中華職棒29年球季有許多紀錄亮點，包括彭政閔挑戰生涯1900安，投手陽建福有望達成200場先發出賽、潘威倫續寫「嘟嘟障礙」，王柏融拚旅外身價，有望改寫最快500安紀錄。

總冠軍賽首戰，兄弟老將彭政閔重回先發，擔任一壘手、打第7棒。 聯合報系資料照
總冠軍賽首戰，兄弟老將彭政閔重回先發，擔任一壘手、打第7棒。 聯合報系資料照
分享

中信兄弟隊打者彭政閔2001年展開中職生涯，今年邁入生涯的第18個球季，將於8月6日滿40歲，為目前現役球員年紀最長。彭政閔去年與球團簽下6年合約，包括2年球員約、4年教練約，按照原訂規劃，球員約今年球季結束就到期，但有延長的空間。

彭政閔不輕言退休，希望球員生涯可以留下200盜壘、200轟、2000安紀錄，目前200盜已經完成（累積225盜），還差16發全壘打、147支安打可以達成目標。按照目前的數據看來，今年可先期待的是再47支安打就達成生涯1900安，依然獨居聯盟生涯安打排行第2名。

陽建福成功返回中職球場，還被獅隊定位為新球季的先發投手人選。 聯合報系資料照片
陽建福成功返回中職球場，還被獅隊定位為新球季的先發投手人選。 聯合報系資料照片
分享

統一獅隊投手陽建福，教練團規劃本季讓他定位先發，他中職生涯邁入第15年，累積199場先發出賽，戰績82勝85敗，只要再1場先發出賽，就可以達成第200場，成為中職史上第4人、現役球員第2人（另一位為隊友潘威倫的288場先發出賽）。

潘威倫未來每場出賽都在推進「嘟嘟障礙」。 聯合報系資料照片
潘威倫未來每場出賽都在推進「嘟嘟障礙」。 聯合報系資料照片
分享

獅隊投手潘威倫是中職多項投手紀錄保持人，除了288場先發出賽外，生涯累積135勝、1812.1局都是中職紀錄，每場出賽都在推進「嘟嘟障礙」。他今年若能健康出賽，生涯300場先發出賽、140勝、1900局投球、1100次奪三振，都是可能達成的紀錄。

獅隊野手劉芙豪、Lamigo桃猿隊王柏融也是本季觀賽焦點。劉芙豪今年11月將滿40歲，開季前宣布今年球季為「引退年」，希望能「完全燃燒」帶領球隊重返榮耀，盡力面對每場比賽、享受球場上的每個時刻，今年球季結束，「可以笑著跟大家說再見」。

王柏融有機會挑戰中職最快達成生涯500安紀錄，本季更要為自己累積旅外身價。 聯合...
王柏融有機會挑戰中職最快達成生涯500安紀錄，本季更要為自己累積旅外身價。 聯合報系資料照片
分享

王柏融目前中職生涯累積414支安打、69發全壘打，按照近年穩定打擊成績，在挑戰旅外前，達成中職生涯500安不是難事，有機會挑戰中職最快達成生涯500安紀錄。目前的紀錄為富邦悍將隊胡金龍在2016年以342場、1498打席、1383打數完成，王柏融目前生涯260場出賽、1189打席、1031打數。

王柏融連兩年寫下單季4成打擊率亮眼紀錄，今年球季結束將取得旅外資格，這兩年表現吸引日本球探關注，今年球季結束很有機會旅外發展，將用好成績為自己爭取旅外身價。

中職王柏融彭政閔
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

季前分析／多年不知冠軍滋味 獅子軍要逆境突圍

2018-03-22 07:00

中職／亞冠賽爭議未歇 球員工會再發聲明秀公文

2018-03-22 10:41

中職戰前報／象本土投手 太幼令人憂

2018-03-22 00:40

中職／高中畢業生開季登一軍 各隊都有潛力股

2018-03-22 11:30

中職／悍將「復仇者聯盟」 本季最受矚目話題

2018-03-22 10:54

中職／悍將帶頭升級球場體驗 搶攻球迷荷包

2018-03-22 11:15

中職／Fubon Angels新陣容迎主場開幕

2018-03-21 21:52

韓職／王維中尬威爾森 開幕戰最帥洋投對決

2018-03-21 20:10

中職／球員工會指控不實 聯盟：沒回覆說不協商

2018-03-21 19:27

中職／球員工會控拒絕協商 中職：誤導社會大眾

2018-03-21 17:25

中職／工會提不當勞動裁決 桃猿：開幕戰後討論

2018-03-21 16:53

日職／吳念庭關鍵兩分打點安打 西武和局收場

2018-03-21 16:31

中職／「全富武莊」花1.2億 悍將還會有4K轉播

2018-03-21 12:12

中職／亞冠賽屬不當勞動 球員工會控訴聯盟和猿

2018-03-21 10:40

季前分析／中信新秀打天下 養成重於戰績

2018-03-21 07:00

日職／曾獲一朗好評 混血王子搶進開幕戰先發

2018-03-20 07:00

季前分析／桃猿劍指二連霸 關鍵人物是三洋投

2018-03-20 07:00

日職／大膽釋出村田修一 巨人豪賭岡本和真

2018-03-19 07:00

中職／日投顯學成過去式 眾多好手讓人回憶

2018-03-15 07:00

日職／只打桃猿又住院 清宮跟大谷翔平比慘

2018-03-14 07:00

中職／一朗快樂回水手 台灣老將何時能有春天？

2018-03-14 07:00

HBL實在好夯 行銷可供高中棒球聯賽借鏡

2018-03-13 07:00

日職／旅美回歸熱 B段班期待複製黑田旋風

2018-03-12 07:00

中職／洪一中養兵有一套 猿隊常保競爭力關鍵

2018-03-07 07:00

日職／上原回巨人漸明朗 42歲雜草魂重現日本

2018-03-06 07:00

日職／韓職洋砲轉戰日本 伍茲最成功

2018-03-05 07:00

日職／球星流失卻逆勢上揚 火腿盼歷史重演

2018-03-01 07:00

日職／沖繩中部春訓遊 侍Japan球星任你看

2018-02-28 07:00

日職／想包辦松坂、一朗 中日世代交替暫停滯

2018-02-26 07:07

中職／鄉長將追平嘟嘟薪紀錄 牛棚也有出頭天

2018-02-26 07:00

日職／巨人春訓現地觀察 陽岱鋼移防無助戰力

2018-02-23 07:00

中職／經典賽後遺症 悍將止敗後可否重見光明？

2017-04-11 15:32

中職／帶兵文化衝突 中信史耐德需要戰績來證明

2017-03-29 11:00
看更多

熱門文章

NBA／哈登42分領火箭升空 終結拓荒者13連勝

2018-03-21 13:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47

NBA／哈登MVP等級演出 里拉德力讚對手

2018-03-21 16:50

馬刺還沒有死 季後賽會變回一級玩家

2018-03-22 07:00

NBA／騎士射手考佛喪弟 缺席對暴龍之戰

2018-03-21 12:17

NBA／詹姆斯35分17助攻 騎士斷暴龍客場連勝

2018-03-22 09:59

韓職／王維中尬威爾森 開幕戰最帥洋投對決

2018-03-21 20:10

NBA／入魔術名人堂 麥葛瑞迪：十分特別

2018-03-21 10:39

MLB／一朗不再年輕 水手官網：手眼協調仍優

2018-03-21 19:27

MLB／失去平衡還飆三振 達比修：今日最佳好球

2018-03-22 08:53

NBA／季後賽新增附加賽？ 詹姆斯堅決反對

2018-03-22 10:27

MLB／紅襪第2席工具人 林子偉仍是候選人

2018-03-21 17:35

NBA／雷納德遲不復出 吉諾布里難掩失望

2018-03-22 09:18

MLB／紅襪林子偉 旅美球員最後希望

2018-03-22 00:40

裘爺來了／金州勇士的衛冕之路 有沒有意外？

2018-03-21 18:27

MLB／美媒爆大谷扛3號先發 天使總管駁斥

2018-03-22 07:06

NBA／施羅德41分創新高 老鷹破爵士9連勝

2018-03-21 12:58

邁阿密名人賽／謝淑薇再換搭擋 有望再碰詹家姊妹

2018-03-21 15:34

UBA／看HBL決賽受啟發 簡祐哲謹慎拚二連霸

2018-03-21 16:45

中職戰前報／象本土投手 太幼令人憂

2018-03-22 00:40

MLB／一哥打包票 楚奧特：大谷會讓所有人吃驚

2018-03-22 09:23

從春訓球員表現 看大聯盟開季5大焦點

2018-03-22 07:00

MLB／史丹頓、拉莫斯分攤房租 不當隊友當室友

2018-03-22 07:46

中職／Fubon Angels新陣容迎主場開幕

2018-03-21 21:52

NBA／板凳發揮出色 暴龍教頭喊讚

2018-03-21 14:27

NBA／詹皇、柯瑞均拜服 楊恩選秀順位可望前10

2018-03-21 16:11

中職／球員工會控拒絕協商 中職：誤導社會大眾

2018-03-21 17:25

MLB／想坐道奇吉布森「88座位」 得多付點錢

2018-03-21 15:37

MLB／開季剩9天 吳昇桓終於拿到工作簽證

2018-03-21 16:09

接手曼菲斯大學教頭 「一分錢」哈達威展現魅力

2018-03-21 16:42

日職／吳念庭關鍵兩分打點安打 西武和局收場

2018-03-21 16:31

NBA／柯瑞復出練球 柯爾：復出不遠了

2018-03-22 08:53

季前分析／多年不知冠軍滋味 獅子軍要逆境突圍

2018-03-22 07:00

NBA／願賭服輸 林書豪不甘願唱馬凱特大學戰歌

2018-03-21 17:32

NBA／主力只打三節 76人輕取灰熊4連勝

2018-03-22 09:58

田徑／跳破14年全國紀錄 吳家如亞運也達標

2018-03-21 18:12

NBA／對手也臣服 里拉德：哈登會是MVP

2018-03-22 00:40

中職／工會提不當勞動裁決 桃猿：開幕戰後討論

2018-03-21 16:53

邁阿密女網／謝淑薇單打首輪勝 雙打有望碰詹家

2018-03-22 10:35

足球／爭西甲射手王 C羅強大祕密只靠這招

2018-03-21 16:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top