中職／Fubon Angels新陣容迎主場開幕

2018-03-21 21:52 中央社 台北21日電



中職富邦悍將專屬啦啦隊Fubon Angels今年加入3名新成員盈瑩（後左）、檸檬（後右）與朱朱（後左2），3人在20日記者會上首次與學姊們公開演出。 中央社 分享 facebook 中華職棒29年將在24日正式揭幕，各球團積極準備主場開幕戰，富邦悍將專屬啦啦隊Fubon Angels今年也加入3名新成員，將以14人陣容迎接新球季。

近年季賽場內比賽打得火熱，場邊啦啦隊也是看球「嬌」點，Fubon Angels去年成軍即話題不斷，今年再增新成員盈瑩、檸檬與朱朱，加上原有成員，新球季將以14人陣容迎接全主場，帶動球迷加油氣氛。

擅長體操的盈瑩以前曾經是義大犀牛啦啦隊成員，因為想念球場上加油氣氛，決定再次回到球場，盼將自身活力再次帶給球迷。盈瑩更透露，將有機會在球場展示最擅長的側空翻。

擁有一副好歌喉的朱朱，從小跟著爺爺在家看棒球，她表示說到棒球就想到爺爺，加上學姊Anny的鼓勵，決定加入啦啦隊，也期待在女孩日活動上一展好歌喉。

平常就有在看球賽的檸檬，因為喜歡球場熱鬧氣氛，希望也能在現場與球迷一起為應援加油，最近與姊妹們都在密集練習曲目、上妝髮課程，期待在新球季給球迷最好的一面。

富邦今年砸下新台幣1.2億元整修新莊棒球場，裝設外野LED電子計分板、內野隱形護網，更打造全新熱區舞台，除了給球迷全新看球體驗外，也讓FubonAngels可以更近距離與球迷互動。