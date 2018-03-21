中職／球員工會控拒絕協商 中職：誤導社會大眾
球員工會今天發布新聞稿，稱「中職聯盟與Lamigo球團未依法與工會協商」，對此中華職棒也發出嚴正聲明，表示「不曾拒絕工會提出的團體協商請求」，要工會不應刻意誤導社會大眾。
工會今天在新聞稿中指出，「中職聯盟與球團於球季外安排球員參加2017亞洲職棒冠軍爭霸賽，本會為釐清「『職業棒球選手契約書』內，選手應承擔之業務責任範圍」，函文向聯盟及球團提出團體協約之協商。」
工會表示，已依序與統一、富邦及中信球團見面及了解立場，但中職聯盟及猿隊球團消極、拒絕進行團體協商，因此工會決定向行政院勞動部遞交「不當勞動行為裁決申請書」。
針對此事，中職聯盟發表聲明指出，球員工會在去年10月發函聯盟提出協商請求，而聯盟先行說明爭議內容外，已在12月回函同意協商，但工會沒有再針對此議題向聯盟聯絡。同時中職聯盟也重申，亞冠賽前都有洽詢入選球員之參賽意願，並告知參賽之權利及保障。
中職聲明全文如下：
針對球員工會今（21）日發布「中華職棒聯盟和Lamigo球團未依法與工會協商」新聞稿，聯盟嚴正聲明，不曾拒絕工會提出的團體協商請求，工會不應刻意誤導社會大眾，聯盟對工會扭曲事實之作為深表遺憾。
球員工會於106年10月23日發函聯盟提出團體協商之協商請求，本聯盟除先行說明爭議內容外，並於法定時間內106年12月21日回函同意配合協商，皆有相關函文可茲証明。球員工會此後未曾就此議題再與聯盟聯絡和洽商，今突指聯盟拒絕協商顯非事實。
聯盟吳志揚會長2015年上任之後，積極復辦亞洲冬季棒球聯盟，爭取與日本國家隊數度交流，引進美國知名投手營及打擊營之訓練課程，並推動降低自由球員轉隊補償金，制定保留球員制度讓釋出球員可以提前規劃未來之路、放寬自由契約球員註冊期限、延長上場球員取消登錄後再登錄間隔等規章修訂，皆對保障球員權利及為球員爭取表演舞台有實質作為。
本聯盟重申，「2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽」賽前，本聯盟一一洽詢入選球員之參賽意願，同時告知球員參賽之權利及保障，包含出場費及保險額度皆予明確說明，其中三名原入選球員因調整不及或無意願退出，聯盟均予以尊重，在取得球員同意之後方公布參賽名單。
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