中職／球員工會控拒絕協商 中職：誤導社會大眾

2018-03-21 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



去年亞洲職棒大賽宣傳造勢。 報系資料照 分享 facebook 球員工會今天發布新聞稿，稱「中職聯盟與Lamigo球團未依法與工會協商」，對此中華職棒也發出嚴正聲明，表示「不曾拒絕工會提出的團體協商請求」，要工會不應刻意誤導社會大眾。

工會今天在新聞稿中指出，「中職聯盟與球團於球季外安排球員參加2017亞洲職棒冠軍爭霸賽，本會為釐清「『職業棒球選手契約書』內，選手應承擔之業務責任範圍」，函文向聯盟及球團提出團體協約之協商。」

工會表示，已依序與統一、富邦及中信球團見面及了解立場，但中職聯盟及猿隊球團消極、拒絕進行團體協商，因此工會決定向行政院勞動部遞交「不當勞動行為裁決申請書」。

針對此事，中職聯盟發表聲明指出，球員工會在去年10月發函聯盟提出協商請求，而聯盟先行說明爭議內容外，已在12月回函同意協商，但工會沒有再針對此議題向聯盟聯絡。同時中職聯盟也重申，亞冠賽前都有洽詢入選球員之參賽意願，並告知參賽之權利及保障。

中職聲明全文如下：