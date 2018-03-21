季前分析／中信新秀打天下 養成重於戰績

自2014年中信接手兄弟象隊後，球團大手筆補強戰力，連續4 年都進軍台灣大賽，不過最終都仍鎩羽而歸。2017年下半季是球隊面臨最大的轉折點，雖然不如義大直接宣布轉賣球隊般驚人，但主力球員相繼莫名被下放二軍，加上傳聞不斷，確實影響球隊運作。

球季結束後，中信釋出張正偉、蔣智賢、鄭達鴻、林煜清、陳鴻文、羅國華及林克謙等7位球員。除了羅國華外，其餘6位這兩季都是陣中主力，還有4位是第四屆經典賽成員，而且張正偉去年還拿下最佳十人獎，蔣智賢更是兩季51轟的重砲，陳鴻文及林克謙都是出賽超過30場的投手。另外林威助退休擔任二軍總教練，周聖訓及郭峰駿則轉任管理。教練團方面許銘傑赴日發展，外籍教練大威、克魯茲、雷神及銳威皆離隊，另聘伯納、佛斯特、威爾森等三位外籍教練及葉明煌、許皓銘、謝志綸等三位本土教練。

外援的部分，他們未能留下最倚賴的伍鐸(Bryan Woodall)，不過也從Lamigo挖角來賽格威(Zack Segovia)。第二位則是回鍋的艾迪頓(Nick Additon)，去年球季他僅出賽一場就被韓職挖角。另外他們網羅墨西哥太平洋聯盟17-18球季勝投王萊福力(Mitch Lively)，曾打過日本職棒，小聯盟最高等級為3A。

先發投手：本土養成中 如何調度是關鍵

蔡齊哲是潛力新秀，一軍實戰經驗還不足，熱身賽表現大起大落，能否扛起本土一哥的重責還有待觀察。 聯合報系資料照片 分享 facebook

先發投手是中信教練團最頭痛的部分，前幾年較常先發的鄭凱文及鄭錡鴻都將從牛棚出發，陳鴻文及林煜清則已離隊。目前先發輪值將由三位洋投組成，本土輪值的四、五號先發則是至今尚未確定。

目前中信兄弟僅確認由三位洋投擔任前三號先發投手，賽格威去年在猿隊時，並列聯盟最多的16勝，但防禦率是十勝投手最高者。艾迪頓則是第三年來台，去年雖然他被挖角到韓職，但卻突顯球路單調的問題，會是變數之一。萊福力是中職超過1隊以上關注的洋投，出手點高控球優異，具有不錯的三振能力。

但本土投手的部分就是一個「謎」。洪宸宇、蔡齊哲、陳琥、王則鈞等則是教練團認為可以先發的人選。洪宸宇去年下半季轉以先發之姿登板，雖然漸入佳境，但控球及體能還是有待加強。王則鈞去年拿下二軍勝投王，以往曾先發過，今年應該有機會登板。蔡齊哲及陳琥都非常年輕，表現時好時壞，實戰狀況還是未知數。

職棒是長期的比賽，不可能如季後賽僅由洋投出戰，本土還是需要負責一定比例的場次。經驗值不足的中信兄弟本土投手陣容，要如何兼顧調度及養成，將會是戰績最大的影響關鍵。

牛棚：需要提升新秀穩定度

王鴻程有霸氣有球速，而且也挺過季後賽及亞冠賽的洗禮，是具有終結者特質的新秀。 聯合報系資料照片 分享 facebook

去年他們在季中大幅度調整投手定位，加上主力投手下放二軍，讓許多新秀直接上火線。目前牛棚中，除了經驗豐富的鄭凱文及鄭錡鴻坐鎮外，還有已有些許經驗的彭識穎、江忠城。再者去年才初登板的新秀王鴻程、吳哲源、陳柏豪、楊達翔等投手，都會是牛棚的關鍵人物。

王鴻程及吳哲源去年異軍突起，兩人目前已安排在終結者及佈局投手。王鴻程曾在日本讀書，並參加棒球挑戰聯盟，雖然控球還需要加強，但球速夠快有一定程度的壓制力。吳哲源則是不同類型的投手，球速還好但控球佳，又具有尾勁，初登板還曾連續8場未失分。他們已經歷台灣大賽，王鴻程還有亞冠賽及冬盟經驗，應當能勝任。

目前看來，中信多數的新秀有能力在職棒場上生存。不過新秀最可能產生的就是不穩定的狀態，尤其多數球員未曾經歷春訓及完整賽事，恐有疲勞期的產生。加上本土先發的不確定，會讓牛棚負擔更大，讓年輕球員能夠表現穩定，會是教練團需要著手的部份。

攻擊：打線更年輕且更有變化

曾陶鎔、陳子豪及詹子賢去年都曾擊出單場三響砲，再搭配張志豪、許基宏等球員，這樣的火力不容小覷，而且可能有很大的成長空間。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中信兄弟的黃金打線，隨著蔣智賢、鄭達鴻、張正偉等人離隊後，正式宣告瓦解。而且目前球隊的規劃中，似乎還是沒有林智勝，將由去年季末的陣容為主，將由老將彭政閔、王勝偉、張志豪及周思齊搭配年輕球員陳子豪、詹子賢、王威晨、吳東融等球員。

雖然少了蔣智賢及林智勝兩位重砲，但張志豪、陳子豪、詹子賢的火力不容小覷，三人去年合計也有60支全壘打。他們還有兩位正在改練守備位置的曾陶鎔及許基宏兩位，都有十轟能力，雖然與以往有落差，但還是具有一定程度的長程火力。

王威晨與吳東融及一些新秀雖然是較不具長打火力的球員，中華職棒這樣的打擊型聯盟，他們還需要加強打擊率及上壘率，這樣才會讓球隊更有競爭力。但他們具有速度，可以讓教練團的戰術會更加靈活，這或許會是今年中信增加破壞力的方法。

守備：捕手空缺誰來補？

王峻杰在沉寂多年後，今年被點名為頭號捕手，但他去年阻殺狀況不佳，能否勝任還是有待考驗。 聯合報系資料照片 分享 facebook

每年都有不同內野陣容的黃衫軍，今年再度變陣。吳東融業餘時期多防守游擊，因此今年將固定擔任游擊手，拿過多次金手套的王勝偉則移防二壘。對於王勝偉而言，他經驗豐富反應也快，應當不是難事。吳東融守備能力不錯，還獲得去年的最佳美技獎，若能專注游擊防區不用分心，確實對於內野防線有加分效果。

然而捕手問題則值得注意，目前中信兄弟傾向由中生代王峻杰，及新人吳明鴻主戰。王峻杰已有五年職棒經驗，但多數在養傷，去年沒有一軍紀錄，在二軍阻殺能力也大幅下滑，會是比賽中麻煩的部份。吳明鴻業餘時期的配球及阻殺能力，都是評價優異的球員，但近年業餘捕手進入職棒都需要適應及調整期，他是否能夠馬上頂上捕手空缺，還需要觀察。

深度：人手充足但需要時間淬鍊

中信兄弟大部分的位置都不缺人，調度不會有問題，但太年輕經驗不足，還需要時間磨練增進實力。 聯合報系資料照片 分享 facebook

板凳席中最不擔憂的反而是內野部份，有曾陶鎔、許基宏攻優於守型的球員，還有陳江和、潘志芳等守優於攻的球員。但是投手、捕手及外野手的替補球員都太過於年輕，但經驗不足還待養成。人手上並不會造成調度問題，年輕球員拚勁夠會有不定期驚艷的表現，但還不夠穩定需要時間來淬鍊。

結語：年輕球員養成更重要

雖然中職僅有四隊，有極高的機率可以進軍季後賽，造成所有球隊都會放手一搏。中信兄弟因為異動，讓非常多年輕球員在短時間內成為主力，雖然有季後賽實戰經驗，加上赴美春訓等方式訓練，但養成並非一步登天，還是需要時間加以培養，再從比賽增加經驗。

不過，去年的比賽可以看出來，中信的新秀雖多，但初生之犢不怕虎，常有令人驚喜的表現。尤其現況是誰能有好的表現就會有出賽機會的情況下，很難說不會打出意想不到的佳績。

中信兄弟季後戰力異動 入隊球員 守備位置 離隊球員 守備位置 艾迪頓 * 投手 伍鐸 * 投手 萊福力 * 投手 羅曼 * 投手 黃恩賜 投手 陳鴻文 投手 陳柏豪 投手 林煜清 投手 蔡齊哲 投手 林克謙 投手 王鴻程 投手 羅國華 投手 楊達翔 投手 鄭達鴻 捕手 鄭佳彥 投手 周聖訓 * * 捕手 吳蔚驊 投手 郭峰峻 ** 捕手 吳明鴻 捕手 蔣智賢 內野手 蔡岱霖 捕手 張正偉 外野手 岳東華 內野手 林威助 ** 外野手 *外籍球員 **退役轉任教練







