中職／多年不知冠軍滋味 獅子軍要逆境突圍

統一獅自2013年陳連宏擔任總教練領軍奪冠，接下來4年獅隊不知冠軍是何滋味，1月初真除的總教練黃甘霖，能否帶領球隊重返榮耀，眼前的挑戰還很多，也非外界評估的奪冠熱門。

獅隊三洋投今年全翻新，網羅羅里奇、馬丁尼茲和瑞安，第4名洋投日籍知念廣彌在二軍待命，另聘客座打擊教練傑克和客座投捕教練安德魯，希望能給年輕的獅隊教練團注入新元素。

中職救援王林岳平今年退役，轉任二軍投手教練，高建三則擔任一軍牛棚教練，原牛棚教練杜福明轉任球探，整體教練團和選手陣容變動並不大。

先發投手：寄望西苑左右護法

統一獅去年表現最好的洋將布魯斯跳槽富邦悍將，獅隊本季將重用前「西苑左右護法」江辰晏(右)和施子謙(左)這兩位年輕的球員。 聯合報系資料照片 分享 facebook

去年獅隊一共用了5名洋投，僅13勝的布魯斯堪用，但今年布魯斯轉投富邦悍將，獅隊洋投乾脆全部翻新，找來羅里奇、馬丁尼茲和瑞安，3人都有大聯盟資歷，月薪從2萬美元起跳，但能否轉換成實戰成績，有待時間驗證；中職球隊戰績好壞，洋投佔決定性因素，去年桃猿洋投三本柱史博威、賽格威和道恩斯就是最佳例子。

獅隊王牌投手「嘟嘟」潘威倫季前因訓練受傷，上半季要回到一軍有點拚，少了這一張本土王牌，年輕小獅投當自強。

沉寂多年的22歲左投江辰晏，今年熱身賽表現不俗，獅隊總教練黃甘霖甚至不排除讓他投3月25日主場開幕戰，可見期待有多高。施子謙和江辰晏是西苑青少棒、青棒6年同期戰友，本季施子謙也是獅隊先發輪值重要一員，「西苑左右護法」力圖撐起一片天。

另外，洪心騏、廖文揚、羅錦龍和王玉譜也是先發輪值人選，其中王玉譜球速最快能飆到150公里，但控球是最大罩門，熱身賽期間控球問題依舊存在，要成為固定先發輪值仍有很長一段路要走。

牛棚：王鏡銘重要性不輸終結者

王鏡銘雖然不是球隊中的主力終結者，但所扮演的角色非常關鍵，工作也相當吃重。 聯合報系資料照片 分享 facebook

去年獅隊牛棚是全聯盟最操的，合計投了443局名列第一，防禦率是偏高的5.10，關鍵在於先發投手群壓不住陣腳，去年獅隊先發投手防禦率高達5.57為全聯盟最差，平均一場先發只能吃5局左右，導致牛棚大量燃燒，獅隊後援投手群體質不差，就看先發輪值能否表現穩定，減緩牛棚負擔。

本季獅隊終結者重擔依然交給陳韻文，去年他拿下11中繼11救援、防禦率3.60，表現還不錯，不過季末體力明顯下滑導致失分偏高，新球季投球續航力是觀察重點。

中信兄弟今年牛棚有「危機終結者」鄭凱文，鄭凱文月薪60萬為全聯盟最高薪投手，定位是有危機或關鍵時刻登板，不是布局投手也非終結者，角色其實相當關鍵；獅隊陣中也有類似角色的投手，那就是王鏡銘。

32歲的王鏡銘打職棒第9年，生涯累積49勝55中繼16救援，投手每個角色他都擔任過，大賽經驗相當豐富，而且抗壓性強，和鄭凱文一樣，能夠擔綱「危機終結者」。陳韻文因傷趕不上開季，王鏡銘暫代終結者，等陳韻文歸隊，王鏡銘的重要性甚至不輸陳韻文。

攻擊：大打速度野球牌

陳傑憲(中)打擊率超高、跑壘度速又快，已是聯盟中數一數二的開路先鋒，如果蔗總能常開綠燈，他的盜壘數可能會快速上升。 聯合報系資料照片 分享 facebook

去年獅隊團隊打擊率2成78、長打率4成14都是全聯盟最差，原本總教練黃甘霖喊出「速度野球」，但80次盜壘成功僅優於富邦悍將，打線沒有重要補強，新球季獅隊仍要寄望速度和戰術執行，彌補打擊火力不足。

獅隊前兩棒可望交給陳傑憲和吳桀睿，陳傑憲去年打擊率3成87高居聯盟第二，外帶17盜，堪稱中職最具破壞力的開路先鋒，吳桀睿熱身賽讓球迷見識到他的打擊功力，新球季有機會扛二棒，和陳傑憲組成雙箭頭。

中心打線「老少配」，由蘇智傑、潘武雄、陳鏞基組成，只要老將身手不要退化太多，火力仍相當不錯，蘇智傑是年輕一輩頂尖打者，破壞力驚人，但隱憂是季中他有可能因兵役列管被徵召打亞運，和去年世大運的狀況一樣，恐缺陣十幾場比賽，對團隊火力影響很大。

值得一提的是，羅國龍2016年繳出16轟、12盜、打擊率3成28的佳績，去年因打經典賽，賽季陷入空前低潮，勉強擠出1轟，打擊率僅2成12，今年他投入完整春訓，熱身賽狀況回勇，開季陳傑憲會缺陣一段時間，羅國龍絕對能夠適時填補戰力空缺，本季表現值得期待。

守備：二游防線的不安定感

吳桀睿在春訓打擊非常火熱，可望搶下獅隊開季先發二壘手工作，但他的防守能力就較讓人擔心。 聯合報系資料照片 分享 facebook

在林志祥離隊後，以往獅隊最不令人擔心的二壘，今年反倒成了隱憂，總教練黃甘霖開放讓吳桀睿、陳重廷、楊家維、潘彥廷、蔡奕玄和吳國豪共同競爭，從好的角度看，可用之兵很多，從另一面來看，沒有像林志祥這樣打跑守都令人放心的二壘手。

以熱身賽調整狀況來看，吳桀睿是先發二壘手選，業餘時期他主手捕手和三壘，守二壘相對陌生，二壘防守功力和林志祥相較有一段落差，加上先發游擊手陳傑憲的守備也不是很穩定，本季獅隊二游防線充滿不安定感。

先發三壘手是34歲老將陳鏞基，去年陳鏞基三壘守備率僅9成33，接傳穩定性和巔峰時期有一段落差，本季教練團也嘗試讓他加練一壘，希望能減輕他的負擔。

捕手方面，除了老將高志綱，還有新生代的陳重羽、郭峻偉、林祐樂，去年獅隊捕手團隊阻殺率僅3成08，被對手盜壘成功81次是全聯盟最差數據，失靈的防盜系統，今年是不是能夠修復呢?

深度：強力代打楊家維

楊家維去年球季擊出2支再見全壘打，讓人見識到他的爆發力，但三振數偏多且下半季表現較差，是急需改進的地方。 聯合報系資料照片 分享 facebook

去年獅隊板凳深度不足的問題顯著，今年春訓中生代的鄧志偉和黃恩賜都展現全新風貌，加上今年球季打完退役的劉芙豪也積極備戰，可用之兵更多了。

要注意的是，去年獅隊團隊代打打擊率僅2成26，是4隊當中最差數據，關鍵時刻可靠的代打選擇不算多，最大亮點是楊家維，去年2度敲出代打全壘打，這兩棒讓球迷都記住他的名字，今年楊家維或許難擠進先發陣容，但他會是代打部隊重要人物。

結語：蔗總入隊20年拚執教生涯首冠

黃甘霖(右)在今年正式真除為統一獅隊總教練，在球隊戰力有點青黃不接的情況下，將會是非常辛苦的工作。 聯合報系資料照片 分享 facebook

獅隊陣中有許多經典老將，包括潘威倫、陽建福、高志綱、劉芙豪、高國慶、潘武雄和陳鏞基，這一批老將已經很久沒嘗到總冠軍滋味，對勝利和冠軍的渴望十足，新球季他們將帶領年輕小獅群，力拚隊史第10冠。

黃甘霖1998年加盟統一獅，2011年退役擔任獅隊教練，今年正好入隊滿20年，年初順利真除成為「真正的總教練」，選手時期手握多枚冠軍戒指的「蔗總」，今年能否帶隊逆境突圍拿下執教生涯首冠，值得期待。

統一7-ELEVEn獅季後戰力異動 入隊球員 守備位置 離隊球員 守備位置 馬丁尼茲 * 投手 福瑞多 * 投手 瑞安 * 投手 麥克爾 * 投手 知念廣彌 * 投手 林岳平 * * 投手 施子謙 投手 蔡萬霖 * * 投手 黃竣彥 投手 黃靖幃 投手 鄭鈞仁 投手 林志祥 內野手 陳重羽 捕手 李文傑 內野手 陳重廷 內野手 周廣勝 內野手 吳桀睿 內野手 林勝傑 外野手 *外籍球員 **退役轉任教練







