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中職戰前報／鑽石打線夯 富邦悍將不鬆「守」

2018-03-20 00:32聯合報 記者蘇志畬／專題報導

前中信兄弟隊球員蔣智賢昨天穿著富邦悍將隊球衣，先發面對老東家。 記者侯永全／攝影
前中信兄弟隊球員蔣智賢昨天穿著富邦悍將隊球衣，先發面對老東家。 記者侯永全／攝影
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富邦悍將隊今年多了許多熟悉的新面孔，五名中信兄弟隊棄將的加盟是最大補強，蔣智賢張正偉串連打線，悍將隊攻擊火力被評為「鑽石級」，但不代表將從「防守野球」轉型「攻擊野球」，總教練葉君璋認為這不是選擇題。

「這兩者沒有衝突。」葉君璋表示：「守備是基本，不是說有打擊就沒有守備，有守備就一定沒有打擊。」

前中信兄弟隊球員張正偉昨天穿著富邦悍將隊球衣，打出一支安打。 記者侯永全／攝影
前中信兄弟隊球員張正偉昨天穿著富邦悍將隊球衣，打出一支安打。 記者侯永全／攝影
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蔣智賢去年敲出廿一轟、打擊率三成三五，前年更繳出單季卅轟的表現，卡位中心打線沒有問題。「花花」張正偉生涯八個球季都敲出百安，平均打擊率為三成二九，今年將擔任富邦開路先發，葉總也同時關注兩人守備表現。

葉君璋表示：「我從來就不覺得蔣智賢守備不好，是因為他打擊好，所以印象中相對會覺得守備不好。」而張正偉打擊上的表現，也不會影響守備的評價。

富邦去年九十五發全壘打在四隊中敬陪末座，主砲高國輝受傷僅出賽廿五場，全壘打比前年少了卅一支是原因之一，高國輝、蔣智賢如能保持水準，團隊全壘打數進入前段班不是太大問題。

富邦今年的熟面孔還包括四名前中信投手，伍鐸、陳鴻文預計擔任第二、第四號先發，林煜清、林克謙補起牛棚戰力；另外，洋投布魯斯去年效力統一獅隊，「三冠王」羅力預計扛起開幕戰先發，在中職生涯邁入第六年。

去年衛冕失利後，富邦補強不軟手，除了即戰力球員的加入外，新球季正式進駐新莊球場打造「悍將王國」，全屏大螢幕、內野隱形護網、環狀螢幕等新設施都將在今天正式揭曉。（系列一）

蔣智賢張正偉高國輝富邦悍將葉君璋

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