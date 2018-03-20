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中職／悍將羅力壓制 兄弟仍一分險勝

2018-03-20 00:32聯合報 記者藍宗標／台北報導

富邦悍將先發投手羅力。 記者侯永全／攝影
富邦悍將先發投手羅力。 記者侯永全／攝影
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中職官辦熱身賽昨天在天母球場進行最後一戰，打到一半出現插曲，中信兄弟隊登錄出賽名單忘了洋投艾迪頓，影響投手群調度，總教練史耐德一度建議比賽只打七局，未被聯盟接受，最後還是打完九局以二比一擊敗富邦悍將隊。

兄弟雖贏球，史耐德賽後臉色卻不太好看，找上聯盟工作人員表示，未把艾迪頓列進名單是球隊內部出錯，必須向聯盟道歉。

兄弟以一分之差險勝，但面對悍將隊王牌投手羅力，前五局只揮出一支安打，被他三振八次，史耐德甘拜下風，他說：「羅力的表現非常傑出，各球種都能搶好球，且在球數上領先，讓我們無法發揮打擊。」

史總強調，羅力投球很聰明，打者必須從他的身上學習，要有回應策略，不能一直等球。

羅力在官辦熱身賽出賽兩場，合計投十局無失分，只被揮出五支安打、出現一次四死球，飆出十一次三振，已做好廿五日開季首戰對決統一獅隊的準備。

張正偉、蔣智賢昨天首次面對老東家，兩人合計八個打數，只有張正偉揮出一支安打，蔣智賢在官辦熱身賽打擊率掉到一成一八。

悍將隊總教練葉君璋表示，有些人可以很快融入球隊，有些人需要較多時間適應，蔣智賢在一百廿場球季賽的表現比較重要。

此役打完前五局，史耐德、葉君璋突然進場和主審林金達「開會」，史耐德反應投手不夠用，希望比賽只打七局，葉總說：「我ＯＫ啊，但無法決定，必須先說服裁判，這不太可能。」

兄弟原定賽格威、艾迪頓、鄭錡鴻、王鴻程出賽，但名單沒有艾迪頓，導致賽格威先發四局退場後，改由鄭錡鴻中繼，接著王鴻程、彭識穎、吳哲源、鄭佳彥接力投完比賽，後三人本來沒有安排上場的打算。

中信鄭錡鴻蔣智賢羅力葉君璋

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